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王維中先發大亂流1局失5分退場　陳傑憲復出首轟助獅領先

▲統一獅陳傑憲、林佳緯、獅帝芬。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅26日在主場續戰台鋼雄鷹，台鋼推出王維中先發，統一則由郭俊麟掛帥，台鋼首局靠王柏融、郭永維接連適時安打先馳得點，不過王維中下半局遭獅隊猛攻，僅投1局就狂失5分退場；統一靠陳傑憲傷癒復出首轟擴大領先，截至3局結束，統一暫以6比4領先台鋼。

台鋼1局上率先發動攻勢，曾子祐獲四壞球保送後，魔鷹擊出中外野方向飛球，統一中外野手陳傑憲發生接球失誤，讓台鋼延續攻勢；隨後王柏融敲出1分打點安打，郭永維再補上適時安打，幫助雄鷹取得2比0領先。

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不過統一1局下立刻展開大局反攻，陳傑憲、李丞齡連續安打開啟攻勢，潘傑楷敲出1分打點安打追回1分，蘇智傑再以高飛犧牲打送回追平分。

2出局後，陳聖平擊出1分打點二壘安打，幫助統一3比2超前，張翔再補上2分打點安打，獅隊單局灌進5分，取得5比2領先。

王維中此役先發狀況不理想，僅投1局就用掉32球，面對9名打者被敲6支安打，沒有投出保送，送出2次三振，另有2次暴投，失掉5分全為自責分。

2局下台鋼更換陳宇宏接替投球，陳傑憲前一局守備發生失誤，但此局立刻在打擊端討回顏面，敲出陽春全壘打，也是他傷癒復出後首轟，幫助統一將比分擴大為6比2。

台鋼3局上展開追分，魔鷹獲四壞球保送後，郭永維再度敲出1分打點安打，曾昱磬接著補上適時安打，台鋼連追2分，將比分追成4比6；郭阜林再敲安打延續攻勢，不過吳柏萱飛球出局，留下殘壘。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、台鋼雄鷹、王維中、陳傑憲

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