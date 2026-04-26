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魔神龍今年有更好壓制力！　曾豪駒點出關鍵：均速有提升

▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

▲魔神龍。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／桃園報導

味全龍開季至今投手群表現強勢，團隊防禦率僅1.96，桃猿總教練曾豪駒26日賽前受訪時分析，味全本來就相當重視投手整合，今年在投手使用與調度上也相當明確，讓每名投手都能在適合的位置發揮，是目前投手成績突出的關鍵。

曾豪駒表示，龍隊總教練葉君璋帶隊一向著重投手群整合強度，「再加上今年投手教練在使用上，讓每一個投手都有點在勝任每一個位置上面的考量點，整個使用上，他們的投手都可以把狀況壓制下來。」

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談到味全投手群防禦率不到2，曾豪駒直言確實很誇張，「投手只要壓得住，失分就少，再有效去得分，整個結果上就可以呈現出好的面貌。」

曾豪駒也觀察，味全在換投與調度上十分明確，「他們知道什麼樣的狀況，要用什麼樣的投手去解決這樣的打者，目前呈現出來就是好的一面。」

味全今年洋投陣容也相當完整，曾豪駒點名梅賽鍶、魔神龍、蔣銲、鋼龍都具備足夠壓制力，續航力也不錯，「代表他們今年其實準備了蠻好的一個陣容。」

談到昔日效力桃猿的魔神龍，曾豪駒指出，今年最大不同在於球速回升，「他的一個均速有提升，去年均速掉下來，所以整體壓制上可能沒有那麼好，但今年局數提升之後，整體投球壓制性就提升。」

被問到沒有留下魔神龍是否可惜，曾豪駒笑回：「痛啊。」不過他也強調，樂天目前現有洋投今年維持得不錯，球隊會盡量在整體戰績上抓到平衡點。

關鍵字： 樂天桃猿、味全龍、中華職棒

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