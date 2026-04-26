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葉君璋看中姚冠瑋打擊火力　升一軍非要蹲捕：代打會先想到他

▲葉君璋。（圖／味全龍）

▲葉君璋。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／桃園報導

味全龍總教練葉君璋26日賽前說明姚冠瑋升上一軍的考量，強調這次主要不是要看他的蹲捕能力，而是看中他的打擊與代打功能，「我對他打擊滿有興趣的。」

姚冠瑋昨天升上一軍，葉君璋表示，主要是剛好一軍有位置，至於為何選擇姚冠瑋，葉君璋透露是一、二軍統籌巡迴教練古久保健二提出建議，認為姚冠瑋可以上來。

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葉君璋說，這次拉姚冠瑋上來，並不是因為一軍捕手配置不足，「我覺得他過去代打能力還不錯，可以試試看。」

被問到是否想觀察姚冠瑋蹲捕狀況，葉君璋回答：「不會。」但葉總解釋，「我想看他打，我就不會跟你講說我想看他當捕手，所以我想看他打，因為我覺得我對他打擊滿有興趣的。」

葉君璋進一步指出，如果比賽中需要一名右打代打，姚冠瑋在陣中時，可能會是第一個想到的人選，「大概是這個邏輯。」

談到鞏冠的傷勢復原進度，葉君璋表示目前仍難以給出明確時間表；鞏冠因撕裂傷進入復健階段，葉君璋指出，這類傷勢在復健過程中仍可能出現許多變化，必須等到能夠正常跑步、進入下一階段後，才比較能評估回歸時程。

「醫生講至少要三個月。」葉君璋說，不過實際恢復快慢因人而異，中間仍有很大空間，「復健過程很多狀況，快跟慢有很多空間可以去做。」

此外，劉俊緯近期多以指定打擊出賽，葉君璋也說明原因；他認為劉俊緯目前守備狀態還沒有百分之百，「我覺得應該只有七、八成吧，所以目前可能還是會先讓他以打擊為主。」

葉君璋提及，因為守備涉及煞車、轉彎與腳步變換，對肌肉控制要求更高，風險也相對較多，所以葉總自己預估，本週結束後會再觀察，不過下週初仍可能先以DH為主，再視情況評估何時回到守備位置。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、葉君璋、姚冠瑋、林辰勳、蔣少宏、吉力吉撈.鞏冠

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