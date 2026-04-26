灰狼球員「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇暴怒退幾遭驅逐、賽後說不後悔

▲金塊約基奇（Nikola Jokic）在比賽結束前1.3秒遭驅逐出場。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA西區季後賽首輪今日進行第四戰，明尼蘇達灰狼在主場以112比96大勝衛冕軍丹佛金塊，系列賽正式取得3比1的聽牌優勢。然而，原本應是灰狼慶祝勝利的時刻，卻在比賽結束前1.3秒爆發激烈衝突，金塊看板球星約基奇（Nikola Jokic）因不滿灰狼球員麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在勝負已定的「垃圾時間」仍上籃取分，情緒失控橫跨半場衝向對方理論並發生推擠，導致雙方人馬爆發衝突，最終約基奇遭驅逐出場。賽後約基奇解釋暴怒原因，還強調自己並不後悔。

衝突發生在第四節還剩1.3秒，當時灰狼已領先達1分，勝負完全失去懸念，灰狼球員麥克丹尼爾斯接球後選擇直接上空籃放進兩分，此舉徹底激怒約基奇，約基奇隨即從後場快速往麥克丹尼爾斯衝去，克丹尼爾斯亦不甘示弱緊抓約基奇球衣挑釁，雙方互相推擠，引發兩隊人員大規模聚集，裁判在檢視重播後，決定將約基奇及隨後衝入團戰的藍道（Julius Randle）驅逐出場。

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Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves ????



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

針對賽末的激烈反應，金塊球星約基奇在賽後受訪時展現強硬態度，直言「因為他（克丹尼爾斯）在大家都已經停止打球的時候得分。」表示，自己並不後悔對麥克丹尼爾斯最後一擊所做出的反應。金塊隊總教練大衛阿德爾曼（David Adelman）也力挺自家球星：「我不喜歡那樣的做法。比賽都已經結束了，這在2026年的NBA不該再發生。這種球隊會繼續得分的事是80年代才有的，那已經不是現在的比賽方式了。」

對此，當事人麥克丹尼爾斯賽後則直言，「老實說，我不知道他說了什麼，我只看到對面最大的傢伙衝過來，但當時比賽還在進行，時間沒走完我就會直接得分，我每晚就是衝向籃筐，對手是誰不重要，我只要上場就會盡全力。」

▲灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。（圖／路透）

灰狼其餘球員也紛紛跳出來支持麥克丹尼爾，今天靠著防守完美擋下約基奇的中鋒戈貝爾直言：「這可是季後賽，比賽還在進行，球也在麥克丹尼爾手上，這沒啥好生氣的吧？」轟下43分的灰狼奇兵多桑姆也強硬表態：「我和我的隊友共進退，我100%支持麥克丹尼爾斯。無論對錯，我都力挺他。」