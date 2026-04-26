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林安可9局長打差點破僵局　西武延長賽灌3分擊退樂天

▲林安可 。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲林安可。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒西武獅26日與樂天金鷲鏖戰至延長賽，靠著卡納里奧（Alexander Canario）10局上敲出關鍵2分打突破僵局，終場以3比0完封樂天，拿下本季第2場完封勝，與洋聯第3名樂天的勝差縮小到0.5場，戰績來到12勝13敗1和。

西武此役推出王牌平良海馬先發，他主投7局用116球，只被敲2支安打，飆出10次三振，另有2次四死球，力保不失分。

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7局下他一度遭遇無人出局一、二壘危機，隨後靠投手前滾地球製造出局數，再連續三振麥卡斯克（Carson McCusker）、太田光，成功守住0比0局面。

西武打線前9局多次攻上得點圈卻無功而返，8局上源田壯亮率先敲出二壘安打，靠犧牲觸擊上三壘，但代打栗山巧擊出二壘滾地球後，源田在三、本壘間遭夾殺。

9局上渡部聖弥安打上壘，林安可再敲右外野二壘安打，形成一出局二、三壘，可惜後續未能送回分數。

雙方0比0進入延長10局，西武面對樂天投手加治屋蓮，2出局後由岸潤一郎敲出二壘安打，古賀悠斗獲保送，渡部再補上安打形成滿壘；卡納里奧把握機會敲出適時安打，一棒送回2分，打破整場僵局。

西武攻勢尚未結束，長谷川信哉接著敲出右外野安打，樂天右外野手武藤敦貴發生接球失誤，二壘跑者趁勢奔回本壘，西武將比分擴大為3比0。

西武牛棚接力守成，篠原響第8局化解一出局二壘危機，甲斐野央第9局雖被淺村榮斗敲安、又投出保送，但兩度阻殺樂天代跑盜壘，讓比賽順利進入延長；10局下岩城颯空登板關門，收下本季第8次救援成功。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅

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