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陳子豪開季17戰打擊率2成03陷低潮　葉君璋力挺：他仍有破壞力

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

味全龍重砲陳子豪本季打擊狀況尚未進入軌道，開季至今17場打擊率僅0.203、0轟；總教練葉君璋今（26日）在對樂天桃猿賽前受訪時坦言，陳子豪與部分球員確實背負不小壓力，但他仍相信陳子豪的攻擊破壞力，也認為他在守備、跑壘與比賽積極度上都有正面貢獻，因此繼續讓他留在一軍。

談到陳子豪近期狀況是否有些下滑，葉君璋表示，「我覺得他們壓力都滿大的，我老實講，他們壓力很大。」

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他指出，有些球員並不是真的身體或技術狀況不好，而是熱身賽與球季剛開始時其實表現都不差，但一旦連續一、兩場結果不理想，心理層面的負面感覺可能又會浮現。

葉君璋說，「其實他們有時候打不好，不是真的自己狀況不好，熱身賽、球季開始其實真的都還不錯，可是可能一場、兩場不好的時候，他頭腦裡不好的感覺會跑出來，我覺得有時候會是這種狀況。」

陳子豪本季目前出賽17場，打擊率0.203、上壘率0.262、長打率0.220，尚未開轟，另有5分打點，整體攻擊數據與外界期待仍有落差；不過葉君璋強調，陳子豪不管狀況如何，仍是具備長打威脅的打者，「我覺得他不管怎麼樣都有他的破壞力。」

至於是否會讓陳子豪繼續待在一軍調整，葉君璋給出正面答案，他補充陳子豪不只是攻擊端具威脅，守備、跑壘與場上態度也都維持在不錯水準，「他守備其實我覺得是很好的，守備、跑壘，在比賽的積極度我覺得都很好，所以我會希望說他在一軍比較好。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、葉君璋、陳子豪

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