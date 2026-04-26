羽壇重大變革！BWF通過「3局15分制」、2027年1月正式啟用

▲國際羽球賽事將從「3局21分制」改為「3局15分制」，此舉被認為有助於像周天成等高齡老將繼續延長球員生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽球聯合會（BWF）昨日於丹麥霍森斯舉行的第87屆年度會員大會中，正式投票通過羽壇的賽制改革案，自2027年1月4日起，國際羽球賽事將正式告別沿用近20年的「3局21分制」，全面改採「3局15分制」，此案最終以198票贊成、43票反對的高票比例，順利跨過三分之二的多數贊成門檻，也被視為羽球運動邁向現代化的重要里程碑。

根據BWF公布的新版計分規範，比賽雖然維持三局兩勝制，但核心節奏將大幅加快，在局分方面，每局獲勝分數由21分調降至15分；加分規則（Deuce）則設定當比數來到14平手時，選手需連贏2分方可獲勝，若雙方持續拉鋸，單局最高得分限制在21分，意即20平手後先得21分者贏得該局。此外，為了因應節奏加快，技術暫停也從原本的11分同步微調至8分時進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

BWF指出，新制旨在創造更緊湊、更具刺激性的對抗，讓選手更快進入關鍵分階段，同時有效縮短整體比賽時間，對觀眾觀賽體驗、轉播單位及賽事主辦方皆有正面助益。

這項賽制大轉彎引發球員間兩極反應，馬來西亞傳奇名將李宗偉對此抱持反對立場，他認為現行制度運作成熟且能充分考驗選手耐力，先前受訪時他還曾幽默地調侃道：「如果新賽制確定實施，36歲的周天成繼續打球我也不會意外，搞不好連我自己都能復出。」

一般分析認為，15分制因比賽時間縮短，對體能儲備較具挑戰性的高齡老將較為有利，能讓其更專注於技術發揮而非純粹的體力消耗，相較於李宗偉的保留，中國女單名將陳雨菲則曾公開表態支持，認為這能讓比賽更趨一致。

面對外界擔心比賽觀賞性下降的疑慮，世界羽聯主席帕塔瑪（Khunying Patama Leeswadtrakul）在會後特別澄清，運動的技巧、戰術、以及對體能與心理的高度要求並不會因為分數減少而流失。

「3局15計分制的目的是為了打造一項能與下一代對話的運動，這項變革能帶來話題、競爭力兼具的內容，不僅有利於賽程安排，也對球員體能恢復有幫助。」帕塔瑪強調，縮短每局時間有助於選手的傷病控管與體能恢復，且透過提前製造高壓時刻，但運動的技巧、戰術、對體能和心理的要求，以及比賽的精彩之處都將保留，「羽球的本質將保持不變」。