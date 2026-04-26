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「就是保持簡單」卡巴耶羅連兩戰開轟　洋基8連勝布恩盛讚難解決

▲José Caballero。（圖／達志影像／美聯社）

▲José Caballero。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基26日作客休士頓以8比3拿下勝利，將連勝場次推進到8場，其中擔任後段棒次的卡巴耶羅（José Caballero）連續第2戰開轟，單場5打數敲出3安，連3場繳出多安打表現，成為洋基延續連勝的重要功臣。

卡巴耶羅近況相當火燙，自4月11日起近14場比賽，累積53打數20安打，打擊率高達3成77，另有3發全壘打、4支二壘安打與10分打點；他賽後表示，「就是保持簡單，試著縮短揮棒、確實擊中球，並讓節奏準時。」

除了卡巴耶羅開轟外，威爾斯（Austin Wells）與葛里沙姆（Trent Grisham）也為洋基貢獻全壘打；洋基全場敲出12支安打，並選到10次保送，其中貝林傑（Cody Bellinger）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）都在滿壘情況下獲得保送，幫助球隊擴大領先。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後指出，「耐心是今晚的差別，打席內容真的很好，把球數消耗得很深，在能選到保送的情境下，也有非常好的選球。」

談到近期狀況火燙的卡巴耶羅，布恩也給予高度肯定，「他就是很難被解決，是一名堅韌、難纏的球員；某些情況下，你會希望他站上打擊區，連續兩晚他都把握住克勞福德看台的優勢，過去幾天也做得很好，能把球打進場內。」

投手方面，韋瑟斯（Ryan Weathers）歷經孩子出生的旋風式一週後，從陪產名單歸隊先發，繳出5.1局失分壓制的內容。

韋瑟斯週二晚間還隨隊在波士頓，美東時間週三凌晨4點30分接到電話，得知妻子羊水破了，隨後搭車前往康乃狄克州，上午9點47分抵達，17分鐘後兒子就在10點04分出生；韋瑟斯回憶當時說，「我及時趕到了，那很棒。」

此役韋瑟斯共用86球，被敲6支安打，沒有投出保送，另送出4次三振；第6局一開始，他對柯瑞亞（Carlos Correa）投出一顆失投的橫掃球，被敲出追平比數的陽春砲，比分一度來到2比2。

雖然被柯瑞亞造成傷害，韋瑟斯仍對整體投球內容感到滿意，「很明顯，我希望自己第6局可以再犀利一點，但在第1局柯瑞亞那支二壘安打後能反彈，我覺得自己對好球帶控制得相當不錯，大多數時候也讓球留在地面上。」

韋瑟斯也提到，「變化球真的很好，我開始逐漸進入可以更依賴變化球的狀態，這也讓我的好球帶變得更開闊。」

洋基在第7局靠威爾斯（Austin Wells）從台灣強投鄧愷威手中敲出陽春砲，再度取得領先；接下來最後3局，洋基面對太空人投手群選到7次保送，持續拉開比分，太空人本季投手群保送數已是全大聯盟最多。

洋基一壘手萊斯（Ben Rice）此役4打數3安打，打擊率提升到3成37，並靠高飛犧牲打貢獻1分打點；他賽後表示，「我們在需要耐心時保持耐心，在需要積極時也積極，大家就是都有把表現交出來。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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