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上半場傷兩先發無礙！灰狼奇兵多桑姆轟43分寫紀錄、碎金3比1搶先聽牌

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）挺身而出，狂飆季後賽生涯新高43分，率領灰狼擊碎金塊聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）挺身而出，狂飆季後賽生涯新高43分，率領灰狼擊碎金塊聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA西區季後賽首輪，明尼蘇達灰狼26日坐鎮主場迎戰丹佛金塊，灰狼雖然上半場先後折損迪文琴佐（Donte DiVincenzo）與當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）兩名先發，但灰狼並未因此崩盤，季中加盟的後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）挺身而出，全場狂飆季後賽生涯新高43分，率領灰狼以112比96擊碎金塊，系列賽取得3比1的聽牌優勢。

灰狼主場搶聽牌開局極其慘烈，首節僅進行79秒，本季全勤的主力後衛迪文琴佐在無對抗情況下倒地，確診為右跟腱（Achilles）撕裂，賽季正式報銷。第二節末段，一哥愛德華茲在一次防守落地後，左膝出現嚴重的反折過度延伸，同樣無法堅持比賽被攙扶退場，在失去兩名核心後場的情況下，灰狼半場結束以50比54暫時落後給金塊，主場球迷一度陷入死寂。

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然而面對主力缺陣的絕境，灰狼在下半場開啟了絕地大反攻，今年2月灰狼從公牛交易來的多桑姆挺身而出，在第三節與藍道（Julius Randle）合力各拿12分帶動反撲，單節轟出32比24的比分，幫助灰狼在三節結束時反以82比78逆轉超前。

最末節，灰狼乘勝追擊，開節就是一波15比6的攻勢徹底拉開比分，之後雖然莫瑞（Jamal Murray）急停跳投三分命中後一度將落後分數縮小到個位數，不過多桑姆又跳出來在內外開火，連拿5分穩定軍心，接下來四次站上罰球線也都穩穩把握住，終場灰狼就以16分之差擊敗金塊，收下3連勝，季後賽以3比1聽牌。

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）狂飆季後賽生涯新高43分。（圖／達志影像／美聯社）

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）狂飆季後賽生涯新高43分。（圖／達志影像／美聯社）

多桑姆此役替補出賽42分鐘，展現驚人的得分效率，全場17投13中，其中外線三分球5投5中、罰球12罰全中，狂砍個人生涯新高43分，這項數據不僅刷新了他個人的紀錄，更讓他成為NBA季後賽歷史上，替補球員單場得分第二高的紀錄保持人，僅次於1976年布朗（Fred Brown）的45分。灰狼其餘成員今日也提供穩定支援，里德（NazReid）挹注17分9籃板，藍道貢獻15分9籃板。

除了進攻端的爆發，灰狼在防守端同樣讓衛冕軍吃足苦頭，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今日雖然僅得4分，但狂抓15 籃板並送出2次阻攻，成功將金塊核心約基奇（Nikola Jokic）的命中率壓制在22投僅8中。

約基奇全場貢獻24分15籃板9助攻，但在關鍵時刻多次進攻受挫，最後剩下1.3秒時又因為不滿麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在勝負底定後上籃拿下分數，和他與藍道（Julius Randle）爆推擠，遭到驅逐出場。而金塊全隊則是由轟下30分的穆雷表現最為亮眼。

關鍵字： 灰狼多桑姆NBA季後賽金塊

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