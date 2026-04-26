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佐佐木朗希相隔357天奪勝　坦言「內心仍有些懊惱」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希於台灣時間26日在主場先發對戰芝加哥小熊，雖然投球內容有起伏，但在打線大力支援下，道奇以12比4擊敗對手，佐佐木成功奪得本季首勝，也睽違357天再度收下勝投。

此役為佐佐木本季第5場先發登板，他主投5局，被敲7支安打、失4分，用球數達99球，比賽中他多次面臨危機，第2局被鈴木誠也敲出本季第4轟陽春砲先失分，第3局再被布許（Michael Busch）擊出適時安打，從第2局開始幾乎每局都有失分。

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佐佐木最終在6局上無人出局一、二壘有人時退場，不過道奇打線火力爆發，全場攻下12分，幫助球隊以12比4擊敗小熊，也讓他順利拿下相隔357天的勝投。

賽後佐佐木對投球內容仍不完全滿意，他坦言，「在自己內心還是有些懊惱。」不過他也表示，球季才剛開始，接下來仍會持續做好自己能做的事，希望在賽季結束時能站在好的位置上。

值得注意的是，佐佐木此役共投99球，其中擅長的指叉球約占一半，他認為，本場比賽指叉球控球狀況不錯，也能在球數上取得優勢，是在苦戰內容中較具正面意義的一環。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

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