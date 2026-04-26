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灰狼重創！迪文琴佐阿基里斯腱斷裂報銷、愛德華茲膝蓋反折驚悚退場

▲後衛迪文琴佐（Donte Divincenzo）在首節開賽僅79秒便因傷退場，隨後傳出他是遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，季後賽確定提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼後衛迪文琴佐（Donte Divincenzo）在首節開賽僅79秒便因傷退場，隨後傳出他是遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，季後賽確定提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA西區季後賽首輪明尼蘇達灰狼26日繼續在主場迎戰丹佛金塊，帶著系列賽2比1的領先優勢出戰，灰狼力求搶下聽牌勝，不料在關鍵第4戰上半場卻慘遭傷病風暴突襲，主力後衛迪文琴佐（Donte Divincenzo）在首節開賽僅79秒便因傷退場，隨後傳出他是遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，季後賽確定提前報銷。而更雪上加霜的是，灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）也在第二節末段遭遇嚴重的膝蓋反折傷勢退場。

開賽首節，場上氣氛在比賽開始不到2分鐘時驟變，迪文琴佐一次外線出手未中後的卡位過程中，在完全沒有肢體碰撞的情況下突然倒地，痛苦地捂住右腳，隨後他在防護員的攙扶下，一瘸一拐地返回更衣室。

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▲後衛迪文琴佐（Donte Divincenzo）在首節開賽僅79秒便因傷退場，隨後傳出他是遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，季後賽確定提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪文琴佐（Donte Divincenzo）被攙扶下場。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）隨後在社群爆料，迪文琴佐傷勢確定是阿基里斯腱撕裂，季後賽將無法再出賽。

而灰狼的噩夢並結束，第二節結束前夕，一哥愛德華茲在一次防守起跳落地後，左膝關節恐怖反折、出現過度延伸狀況，愛德華茲當即痛苦倒地並抱住膝蓋，隨後在隊友協助下返回休息室。在此之前，愛德華茲已長期受右膝「跑步膝」傷勢困擾，沒想到如今左膝再度遭遇重擊，目前他正接受更詳盡的醫療檢查以確認傷勢狀況。

▲灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在第二節末段遭遇嚴重的膝蓋反折傷勢退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在第二節末段遭遇嚴重的膝蓋反折傷勢退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）被隊友們攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）被隊友們攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

然而雖然少了兩位先發主力，但灰狼在易籃後單節打出32比24的比分，在第三節打完取得82比78領先。

關鍵字： 迪文琴佐灰狼NBA季後賽傷病愛德華茲

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