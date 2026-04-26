唐斯大三元率尼克擊潰老鷹　雙方2比2平手麥迪遜花園天王山戰

▲紐約尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出生涯季後賽首次「大三元」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪賽後，面臨1比2落後、且前兩戰皆以1分飲恨，紐約尼克26日客場出戰亞特蘭大老鷹，靠著明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出生涯季後賽首度的「大三元」成績單，加上前鋒阿努諾比（OG Anunoby）穩定發揮貢獻22分，尼克終場以114比98擊潰，正式將系列賽扳成2比2平手，雙方將重回紐約進行天王山之戰。

尼克從首節中段便開始掌握戰場節奏，開賽後布朗森與唐斯聯手搶分，首節打完取得27比20領先，次節尼克火力更盛，阿努諾比連續外線開火，加上板凳出發的艾瓦拉多（Jose Alvarado）與克拉克森（Jordan Clarkson）適時接應，半場結束將優勢擴大至58比44、雙位數領先。

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易籃後，老鷹隊一度試圖反擊，靠著奧康古（Onyeka Okongwu）與沃克（Nickeil Alexander-Walker）連拿5分將分差縮小至個位數，然而尼克迅速回穩，回敬一波11比0的攻勢徹底拉開比分，前三節打完，尼克已握有86比65的21分巨大領先，末節尼克一度領先達全場最多的24分，老鷹球星CJ McCollum雖試圖搶分，但在尼克強悍的團隊防守下難以扭轉頹勢，眼看比賽最後3分多鐘分差仍相當懸殊，雙方也紛紛撤下主力，最終尼克以16分之差勝出。

老鷹隊今日手感冷冰，全場三分球41投僅10中，命中率不及2成5。核心麥凱倫雖然攻下全隊最高的17分，但他在外線4投盡墨，小將強森（Jalen Johnson）貢獻14分、5助攻，但也無法阻擋尼克的禁區攻勢。老鷹全場發生多次失誤，導致失分達21分，成為慘敗的主因。

尼克方面，一哥布朗森此役雖受到老鷹嚴防，且在第三節因踩到隊友腳部短暫離場，但全場仍貢獻19分、3助攻，還在第四節關鍵時刻砍進三分彈成功瓦解老鷹最後的追分希望，至於紐約大軍陣中表現最亮眼的，就是主動扛起組織重任的中鋒唐斯，他全場10投6中，高效拿下20分、10籃板與10助攻，寫下個人季後賽生涯首度大三元紀錄，他也加入傳奇球星佛瑞瑟（Walt Frazier）、麥蓋爾（Dick McGuire）以及隊友哈特（Josh Hart）的行列，成為尼克隊史第4位在季後賽達成大三元的球員。

另一名功臣阿努諾比同樣表現優異，全場攻下22分、10籃板，攻守兩端皆有建樹。哈特也穩定發揮，挹注10分、9籃板、3助攻。

尼克老鷹系列賽戰成2比2平手，尼克成功要回主場優勢，雙方將於台灣時間29日回到紐約麥迪遜廣場花園進行系列賽第5戰，這場「天王山之戰」也將是誰能率先聽牌的生死決戰。