娜比帥辣破表！朴淡備銀色戰袍超吸睛　洋基女孩熱舞全場沸騰

▲朴淡備。（圖／洋基女孩）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基工程籃球隊啦啦隊「洋基女孩」本週末迎來「洋基嘻哈時代」主題週，女孩們一改以往球衣造型，25日換上融合金屬元素的火辣戰袍，站上舞台中央以強烈節奏開場熱舞，瞬間點燃全場氣氛。

嶄新風格讓粉絲耳目一新，每位成員也加入個人巧思，展現專屬魅力；Nabi分享：「今天特別挑戰沒有瀏海的造型，搭配這次的服裝，希望呈現更成熟、酷帥的一面。」

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▲娜比。（圖／洋基女孩）



洋基女孩們25日身穿銀色小可愛上衣與火辣短褲，隨著節奏展現結實腹肌與充滿力量感的舞蹈動作，舞台張力十足，讓人目不轉睛。

小雲笑說：「平常多是甜美可愛路線，這次轉換成性感風格，自己也覺得很新鮮！」朴淡備則幽默分享，「一開始看到服裝照片，還擔心會不會像銀帶魚，有點煩惱怎麼搭配，但實際穿上後覺得非常有嘻哈感，也很喜歡！我還特別搭配手臂護套，整體更有個性。」

面對高露膚度的造型，女孩們也笑談上場前的小緊張；Nabi坦言：「不敢吃太多，這次是低腰褲，真的有點怕小肚子跑出來。」

▲穎樂。（圖／洋基女孩）



小雲則分享自己「少吃很多」，甚至中場一度餓到胃痛，才趕緊補充體力；朴淡備也直言彩排時被服裝「嚇到」，笑說「只要一吃飯小腹就會很明顯，所以今天真的很克制！」

這次開場舞在舞蹈難度上也全面升級，穎樂表示：「其實很喜歡這次的歌曲，但動作真的偏難，有些段落需要非常專注。」

而李素敏雖然因驗收未過未能參與開場舞，坦言感到遺憾，但也將其視為成長的養分，「未來會用更進步的樣子站上舞台給大家看。」

▲李素敏。（圖／洋基女孩）



不過李素敏在中場表演迅速調整狀態，換上OL造型，以白上衣搭配窄裙與高跟鞋，帶來少女時代的《說出你的願望（Genie）》經典舞蹈，喚起滿滿回憶。

首次在主場挑戰SOLO舞台，她表示：「雖然有點緊張，但更多的是期待與興奮，我會盡全力展現最好的自己。」

洋基女孩們用熱情與實力點燃整個週末舞台，「洋基嘻哈時代」魅力持續延燒，今天（4/26）還有一場精彩演出，粉絲們千萬別錯過，敬請進場一起為女孩們應援支持！