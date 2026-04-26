金倒永盜壘請求被保守對待　起亞虎優先保護核心戰力

▲金倒永。（圖／起亞虎官方Instagram，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎人氣強打金倒永目前賽季繳出8轟、打擊率0.256、OPS達0.936成績（截自25日），持續展現好手感，不過在盜壘運用上，總教練李杋浩態度相對保守，即便金倒永本人表達「想跑」的意願，球團仍表示健康才是優先考量，選擇暫時壓抑其盜壘頻率。

根據韓媒《MyDaily》報導，李杋浩在賽季初即明確表示，至少前30場比賽將限制金倒永盜壘，作為調整身體狀態的過渡期，截自25日，金倒永已出賽球隊全部24場比賽，僅有1次盜壘紀錄，且是在戰術安排下完成，並非主動發動。

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隨著賽程即將接近30場門檻，外界關注是否將解禁盜壘，不過從教練團態度來看，短期內仍不太可能全面開放，韓媒《MyDaily》指出，若比賽情境確實需要，李杋浩不會阻止金倒永嘗試，但應該不會主動下達盜壘指示或鼓勵執行。

其中，關鍵原因在於傷勢風險，金倒永過去曾多次遭遇腿後肌傷勢，復發機率較高，球團對此保持高度警戒，去年多度受傷的經驗仍是考量因素之一，在起亞虎整體戰力有限的情況下，一旦核心球員傷退，將對好不容易攀升的戰績造成重大衝擊。

韓媒《MyDaily》報導透露，金倒永近期多次主動反映「感覺可以跑」，甚至認為盜壘有助於提升比賽節奏，不過教練團回應相當保守，僅要求他依自身身體狀況判斷時機，「重要時刻自然會到來」，現階段仍以體力控管為優先。

整體而言，金倒永並未被完全禁止盜壘，但在球隊策略與傷勢顧慮之下，其盜壘數預期僅會隨賽季推進「小幅增加」，相較於2024賽季40次盜壘的爆發表現，本季要再度複製相同產量，難度明顯提高。