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佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇26日（台灣時間）對戰芝加哥小熊，佐佐木朗希主投5局失4分，儘管單場挨了3發全壘打，仍取得本季首勝資格後退場。在隊友火力支援下，最終收下本季首勝。道奇以12比4獲勝，斬斷小熊10連勝。

大谷翔平此戰以先發第1棒指定打擊出賽，首打席敲出左外野安打，中止連續4場無安打，之後選到2次保送，單場繳出1安打、3度上壘。第4打席擊出二壘滾地球，第5打席雖擊出強勁滾地球仍形成一壘滾地出局，整體手感回溫，並在壘上持續製造壓力，打擊率為.240。

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小熊2局上由鈴木誠也開轟，掃出本季第5轟陽春砲，棒打佐佐木朗希先馳得點。3局上布許（Michael Busch）再補上適時安打，小熊取得2比0領先。

道奇3局下靠蒙西（Max Muncy）轟出兩分砲追平。4局上小熊由巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros）回敬一發全壘打，再度以3比2超前。

不過道奇4局下展開猛攻，金慧成安打開路，佛里蘭德（Alex Freeland）敲出二壘安打追成3比3平手，隨後大谷翔平選到保送，弗里曼（Freddie Freeman）擊出安打超前，也將小熊先發雷亞（Colin Rea）打退場。接替登板的阿薩德（Javier Assad）未能止血，蒙西再選到保送形成滿壘，兩出局後赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安打帶回2分，接著拉辛（Dalton Rushing）、帕黑斯（Andy Pages）接連建功，道奇單局猛灌6分，一舉拉開至8比3領先。

小熊5局上再由阿馬亞（Miguel Amaya）轟出陽春砲。佐佐木朗希此役連續4局都有失分，6局上投出保送後，又被鈴木誠也敲出本場第2支安打後退場，由德雷爾（Jack Dreyer）接替，一度面臨滿壘危機，但成功守住未再失分。

佐佐木朗希此役投5局，被敲7安打、包含3轟，送出5次三振、1次保送，失4分皆為責失。單場挨3轟也寫下個人大聯盟生涯最多紀錄。

6局下道奇再度發動攻勢，滿壘時帕黑斯掃出二壘安打帶回2分，金慧成滾地球再添1打點。小熊換上第三任投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez），卻隨即投出暴投，道奇單局再進帳4分，將比分拉開至12比4，最終以8分差收勝。全場道奇敲出14支安打，帕黑斯雙安含1轟、貢獻3打點表現最為亮眼。

關鍵字： 標籤:佐佐木朗希大谷翔平道奇勝利小熊連敗MLB賽事

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