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潘文輝復出第2戰回穩無失分　林維恩歷經亂流仍撐5局失1責失

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美投手潘文輝、林維恩同日出賽，分別在1A與2A登板，兩人狀況一冷一熱。潘文輝復出第2戰回穩無失分，林維恩則先發歷經亂流仍撐滿5局，最終球隊在延長賽取勝。

效力費城人1A的潘文輝在球隊2比4落後時，於7局上登板，開局連續被敲兩支安打，不過隨後冷靜應對，先製造內野飛球出局，再誘導滾地球形成雙殺，成功化解危機、沒有失分。此役投1局用9球、6顆好球，被敲2安打無失分，最快球速96.1英里（約154.6公里）。

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潘文輝前一戰復出投0.2局失2分，本場迅速調整回穩，將防禦率降至10.80，WHIP為3.60，無關勝敗，展現復出後逐步找回狀態的跡象。

運動家2A的林維恩先發對戰紅雀2A，首局順利演出三上三下，第2局先飆三振，但隨後遭安打並被盜壘，雖製造滾地球抓下出局數，卻因三壘手失誤掉分，接著又投出觸身球與被敲二壘安打，再失2分遭追平。

第3局林維恩再遇亂流，連續觸身球與保送讓對手攻佔得點圈，隨後被敲安打失分，比分再度被追成4比4平手。不過他在第5局回穩，成功投出三上三下，最終先發5局用77球（47好球），被敲3安打，送出5次三振，有2次保送、2次觸身球，失4分僅1責失，防禦率2.14。球隊最終在延長賽以6比4勝出。

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