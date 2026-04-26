SGA轟42分回擊質疑喊「我不需要罰球」！雷霆擊潰太陽、3連勝聽牌

▲奧克拉荷馬雷霆客場擊敗鳳凰城太陽，季後賽首輪以3比0取得「聽牌」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽西區首輪今日由西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆前往鳳凰城挑戰太陽，雷霆看板球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在二當家威廉斯（Jalen Williams）缺陣的情況下大發神威，全場18投15中、以極高效率狂轟42分，率領雷霆以121比109再度擊潰太陽。雷霆在系列賽取得3比0的絕對領先，距離晉級僅剩一步之遙。

開賽太陽一度打出18比4的攻勢反超並建立9分領先，但雷霆隨即回敬10比1的攻擊波，首節反以33比28超前。次節亞歷山大掌控節奏，配合卡魯索（Alex Caruso）的外線，半場結束雷霆以62比53領先。

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易籃後，太陽一度將差距縮小至4分，但雷霆很快又是一波7比0拉開，即便布克重回賽場命中三分追分，亞歷山大穩定的中距離仍讓雷霆保住8分優勢進入末節。決勝節雷霆在米切爾與亞歷山大領軍下打出6比0攻勢，分差擴大至15分，布魯克斯雖然連續拿分並完成「四分打」試圖挽救，但多爾特與卡魯索接連命中三分球鎖定勝基，最終雷霆以12分之差收下關鍵一勝。

亞歷山大在系列賽前兩戰受外界「買飯」質疑，此役他用實力做出最強力回擊，全場出賽38分鐘，18次出手命中15球，命中率高達83.3%，繳出生涯季後賽新高的42分，外加4籃板8助攻，上半場更是展現「百發百中」的恐怖實，7投7中拿下17分。值得一提的是，在他一次得分打到太陽不得不喊出暫停時，亞歷山大對著看台高喊：「我不需要罰球！」雖然他今日仍有12次罰球（11中），但完美手感徹底瓦解了太陽防線。

▲奧克拉荷馬雷霆吉爾吉斯-亞歷山大對位布魯克斯。（圖／達志影像／美聯社）

除了亞歷山大的個人秀，雷霆其餘球員也穩定輸出，「防守神兵」的卡魯索今日立下大功，全場9投5中挹注13分5籃板，其中在關鍵時刻的三分球幫助雷霆穩住局勢，遞補先發的米切爾（Ajay Mitchell）貢獻15分6籃板，中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）則有10分7籃板2阻攻的表現。

太陽隊今日並非毫無抵抗力，前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）打出代表作，全場21投11中、三分球9投4中，攻下個人季後賽生涯新高的33分7籃板，多次在末節試圖發動逆襲，格林（Jalen Green）也找回手感挹注26分5籃板6助攻。

▲鳳凰城太陽布魯克斯（Dillon Brooks）打出季後賽生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

然而太陽一哥布克（Devin Booker）今日表現低迷，全場16投僅6中拿16分，第三節布克在一次進攻中被多特（Luguentz Dort）絆倒，一度退場回到更衣查，所幸最後並無大礙又重返球場。而太陽今日外線手感欠佳，團隊41投僅13中，加上板凳得分僅有12分，難以與多點開花的雷霆抗衡。

根據歷史統計，NBA季後賽史上從未有球隊在0比3落後下完成逆轉，太陽隊下一戰將繼續在主場作戰，如何避免被橫掃將成為唯一目標。