老八傳奇再現？班凱羅準大三元、貝恩三分雨射落活塞　魔術2比1領先

▲奧蘭多魔術季後賽首輪在主場擊敗頭號種子底特律活塞，系列賽取得2比1領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪26日進行關鍵第三戰，以東區第8種子身分驚險闖進季後賽的奧蘭多魔術今天回到溫暖的主場面對頭號種子底特律活塞，靠著狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）全場25分12籃板9助攻的「準大三元」表現，以及射手貝恩（Desmond Bane）追平隊史紀錄的7記三分彈，終場以113比105擋下活塞末節反撲，讓魔術在首輪系列賽取得2比1領先。魔術也成為1984年季後賽改制以來，第13次出現第8種子在系列賽前三場領先第1種子的情況。

前三節雙方互有往來，不過魔術靠著班凱羅極具侵略性的表現，以及徹底找回射手準星的貝恩火力全開搶分，在前三節打完取得8分領先，最末節貝恩砍進三分球，卡特（Wendell Carter Jr.）也火力全開搶分，直接一口氣將領先分數拉開到17分之多，然而活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）與哈里斯（Tobias Harris）率隊反撲，先拉出15比3的攻勢追到95比99，接下來哈里斯、康寧漢先後命中三分球，直接將比分追平，在比賽還剩下3分鐘結束時更靠著罰球逆轉超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲底特律活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／達志影像／美聯社）

不過此時華格納（Franz Wagner）挺身而出，內外開火連拿5分，幫助球隊重新取得領先，班凱羅最後38秒再轟進三分球，也讓勝負底定，最終魔術就以8分差擊敗活塞，在系列賽取得2比1領先。

魔術先發五虎今日得分全數上雙，一哥班凱羅雖然全場投籃手感平平，17投僅6中，但他頻頻衝擊禁區造成對手犯規，全場14次站上罰球線並命中11球，最後還是拿下25分，此外班凱羅也送出9次助攻還抓下12籃板，另一位功臣貝恩，歷經前兩戰低迷後，今觸底反彈單場轟入7記三分球，狂砍25分外加7籃板，也追平了魔術隊史季後賽單場最多命中紀錄。

▲奧蘭多魔術貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

中鋒卡特（WendellCarterJr.）挹注14分並狂抓17個籃板，在防守端更是有效凍結了活塞內線巨獸杜倫（Jalen Duren），讓對方整場僅得8分且在末節犯滿離場。

活塞方面，康寧漢全場攻下最高27分，另有5籃板、9助攻，但23投僅8中，並出現9次失誤，效率與穩定度受到魔術防守嚴密限制，哈里斯繳出23分，湯普森（Ausar Thompson）貢獻17分、8籃板、5阻攻

魔術本季是東區種子排名最低的球隊，在附加賽擊敗黃蜂後才勉強搭上季後賽末班車，如今卻將聯盟龍頭活塞逼入絕境，班凱羅賽後接受場邊採訪時霸氣表示：「我們非常尊重他們，但也清楚自己的實力，所以我們完全不畏懼對手。」