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鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人正面臨一項艱難抉擇，是否要將本季表現最穩定的中繼投手之一鄧愷威轉為先發投手。球團目前正討論將這位右投納入先發輪值，但同時也考量此舉可能對本季表現不佳的牛棚造成負面影響。

鄧愷威是在今年1月透過交易自巨人來到太空人，本季擔任長中繼表現出色。在對洋基之戰前，他防禦率1.65、WHIP為0.80，16.1局投出16次三振、6次保送。日前對守護者曾投出本季最多的2.2局無失分，之後直到週五才再度登板。

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根據大聯盟官網報導，總教練艾斯帕達（Joe Espada）對他的表現給予高度評價，「非常出色。他能銜接牛棚後段，無論對左右打者都有效，還能製造揮空，我很喜歡他目前在牛棚的表現。」

不過太空人先發輪值目前傷兵不斷，包括王牌投手布朗（Hunter Brown）（肩部拉傷）、哈維爾（Cristian Javier）（肩部拉傷）以及新加入的今井達也（Tatsuya Imai）（手臂疲勞），導致輪值與牛棚承受壓力。球隊在週五前的整體投手防禦率為大聯盟倒數第二。

鄧愷威去年曾在巨人隊出賽8場，其中7場先發，但本季尚未有單場投球超過40球的紀錄。投手教練米勒（Josh Miller）表示：「我們一直在思考如何最佳化運用現有投手，他確實讓自己進入這個討論範圍。他的球質很好，對左右打者都有武器，如果決定讓他轉先發，關鍵會是找到適合的定位並逐步拉長局數。」

鄧愷威目前擁有5種球路，以滑球、四縫線速球與伸卡球為主，今年球速也有所提升，四縫線平均約95英里、伸卡球約94.2英里。教練團認為，他的滑球與曲球具備優秀轉速，變速球也具潛力，整體表現相當理想。

他是太空人休賽季補進的7名投手之一，目前也是表現最穩定的一人。相較之下，其他新援如伯洛斯（Mike Burrows）、魏斯（Ryan Weiss）防禦率偏高，羅亞（Cristian Roa）與穆諾茲（Roddery Muñoz）更已被指定讓渡。至於藍伯特（Peter Lambert）近期在克里夫蘭先發6局無失分，則是另一個亮點。

關鍵字： 鄧愷威太空人先發投手牛棚MLB

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