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盧峻翔持續缺陣領航猿意外吞敗　洋基工程喜迎本季第4勝

▲洋基工程柯麥隆、領航猿李家慷。（圖／PLG提供）

▲洋基工程柯麥隆砍下26分、11籃板、6助攻，幫助球隊搶下本季第4勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

此戰賽前僅有3勝15敗，排名PLG職籃全聯盟墊底的洋基工程，25日在主場迎戰聯盟龍頭也是衛冕軍桃園璞園領航猿，領航猿當家球星「夜王」盧峻翔此戰持續高掛免戰牌，也讓洋基工程找到突破口，洋將柯麥隆砍下26分、11籃板、6助攻，搭配團隊共5人得分達雙位數，最終洋基工程以100比94贏球，收下本季第4勝。

此戰洋基工程主場迎戰聯盟龍頭，盧峻翔持續休戰情況下，開賽洋基工程就靠柯麥隆領軍出擊，取得29比24領先。

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在柯麥隆上半場攻下12分、5籃板、4助攻全面數據領軍下，洋基工程半場也以51比41取得雙位數領先。

下半場開打後，洋基工程靠著庫薩斯內線逞威，加上陳昱瑞單節也有6分進帳，洋基工程持續穩住領先優勢。

末節洋基工程此戰手感最火燙的柯麥隆收尾，單節他狂飆12分進帳，讓球隊一度領先達到16分之多，雖然領航猿在終場前13.5秒奮力追到6分差，但最終洋基工程仍以100比94贏球。

洋基工程全場以柯麥隆拿下26分、11籃板、6助攻，張傑瑋15分、3籃板、2助攻，葉惟捷13分，庫薩斯13分、10籃板。

領航猿則以阿提諾21分、9籃板最佳，伯朗15分、12籃板，葛拉漢14分、3籃板、4助攻，李家慷10分、5籃板。

▲洋基工程柯麥隆、領航猿李家慷。（圖／PLG提供）

▲領航猿李家慷嘗試突破洋基工程防線。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG洋基工程領航猿柯麥隆李家慷台籃

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