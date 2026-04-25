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何品室融曾有二軍心理準備　直言放開打才有現在

▲▼中職何品室融。（圖／記者李毓康攝）

▲中職何品室融。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿何品室融今年開季就進入一軍名單，回顧這段歷程，他坦言自己能站上開季陣容，多少是因為熱身賽狀況不錯；而在季初陷入低潮時，他其實已經做好可能被下放二軍的心理準備，只是隨著手感回溫，他不僅留在一軍，更逐漸扛起球隊主力角色。

近期何品室融打擊狀態升溫，連續3場比賽都敲出雙安，並已連續8場成功上壘，不過他認為，自己在打擊端並沒有做出太大改變，重點仍是確實執行賽前設定。

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「把設定的做好，機會來了就積極進攻，不要太猶豫，打得好、打不好那是一回事，既然設定到就積極攻擊，安打這件事本來還有運氣成分在，打得再好被接捕也是出局，打不好、落地了，那就是安打。」

何品室融17日敲出生涯首轟，且這發全壘打是一支滿貫砲，讓他寫下史上最年輕「生涯首轟就是滿貫砲」紀錄；不過對他而言，真正讓心態轉折的並不是那支全壘打，而是本月12日敲出本季首安、單場貢獻猛打賞的比賽。

當時他才剛經歷開季連5場、17打席無安打的低潮，首安出現後，也讓他肩上的壓力明顯減輕。

談到關鍵轉捩點，何品室融表示，「我覺得最重要的不是那支滿貫砲耶，可能是第一支安打出現，雖然那場輸球，但是首安打出來了，然後又打了三支，心態上比較輕鬆一點。」

在低潮期間，何品室融其實很清楚自己可能面臨一軍席位保衛戰；他回想，當時對中信兄弟的系列賽來到最後一戰，自己心裡也明白，如果還是無法敲安，很可能就會被下放二軍調整。

何品室融說，「其實那時候連續3、4場，16、17個打席沒安打的時候，那場對兄弟剛好是系列賽最後一場，心裡其實知道，這場再沒安打可能就要下去了，所以心態也不會特別緊繃，就當作最後機會吧，反正那麼在意、那麼謹慎去打都打不出來，那不如輕鬆一點，當熱身賽感覺去打，就收到一個不錯的效果。」

能用相對坦然的方式面對壓力，何品室融透露，並不是因為教練團或隊友特別開導，而是自己早已完成心理建設；他認為與其在一軍硬撐，不如放手去打，若結果仍不理想，就回二軍重新調整。

他表示，「下去跟在這邊硬撐，那不如下去好了，所以我就放開打，把想要做的都做了，如果還是沒有就算了，下去再調整嘛，調整完看有沒有機會再上來拼拼看，就用這種感覺去拼，那場說真的其實運氣不錯，現在才有機會在一軍比賽。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、何品室融

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