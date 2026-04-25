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NBA季後賽史上頭一遭！父子空中接力得分　詹皇：意義非凡時刻

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人25日寫下不可思議逆轉，靠著詹姆斯（LeBron James）關鍵三分球命中，將比賽逼入延長賽，最終112比108擊敗休士頓火箭，系列賽3連勝順利聽牌。值得一提的是，此戰詹皇也在比賽中助攻給親兒子布朗尼（Bronny James）空中接力反手上籃得分，也寫下NBA季後賽史上首度的「父子連線」得分紀錄，也讓詹皇賽後直呼是意義非凡。

今年NBA季後賽寫下歷史新頁，湖人球星詹姆斯與兒子布朗尼成為聯盟史上首對在季後賽同場出賽的父子檔。系列賽第3戰對上火箭，兩人在第二節完成一次高難度「父子連線」，由詹姆斯送出助攻，布朗尼空中接力上籃得手，不僅點燃全場氣氛，也再添一項季後賽紀錄，成為話題焦點。

此役詹姆斯繳出29分、13籃板與6助攻的全能數據，布朗尼則在9分鐘內拿下5分，關鍵得分甚至超過火箭全隊板凳合計。湖人最終以4分差距驚險勝出，系列賽取得3連勝率先聽牌。

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賽後談到那次助攻，詹姆斯直言「那是一個意義非凡的時刻！」布朗尼也稱讚父親在攻守兩端穩定扛起球隊，「毫無疑問他就是核心！」

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯妙傳給兒子布朗尼，完成季後賽史無前例的父子連線得分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽湖人詹姆斯詹皇布朗尼LeBron James

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