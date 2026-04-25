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突破朱承洋！味全龍打線9上發威　4比1擊退桃猿踢館成功

▲伍鐸、王順和。（圖／味全龍）

▲伍鐸、王順和。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿25日在主場迎戰味全龍，雙方上演激烈低比分投手戰，樂天桃猿在6局下林子偉轟出陽春砲1比1扳平戰局；但龍隊9局上突破桃猿終結者朱承洋，單局狂拿3分，最終就以4比1踢館成功，拿下勝利。

比賽前兩局雙方先發投手皆力保不失；3局上味全龍率先突破防線，郭天信擊出二壘安打攻佔得點圈，隨後劉基鴻敲出帶有1分打點的安打，幫助龍隊1比0先馳得點。

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3局下樂天桃猿展開反撲，宋嘉翔敲安上壘後，現場因雨勢過大一度暫停比賽；恢復開打後，味全龍先發投手伍鐸控球出現狀況，接連保送何品室融與陳晨威，讓樂天攻佔滿壘，但最終林泓育滾地球出局，樂天留下滿壘殘壘未能得分。

比賽來到6局下，樂天桃猿終於突破伍鐸的壓制，林子偉大棒一揮轟出一發右外野陽春全壘打，一棒將比數改寫為1比1平手，桃園主場球迷熱血沸騰。

樂天先發投手艾菩樂今日表現相當出色，主投7局共耗費98球，僅被敲出5支安打，飆出5次三振與1次保送，僅失掉1分；味全伍鐸同樣耀眼，7局僅因林子偉開轟丟1分，戰況持續膠著。

9局上桃猿終結者朱承洋登板，龍隊打線發威，王順和先是擊出帶有打點的三壘安打，隨後張政禹高飛犧牲打再下一城；蔣少宏二壘安打上壘後，郭天信安打助隊攻下第4分，也把朱承洋打退場。

9局下味全終結者林凱威上來關門，桃猿打線無功而返，最終味全龍4比1力退桃猿，拿下勝利。

▲伍鐸、王順和。（圖／味全龍）

▲王順和。（圖／味全龍）

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、味全龍

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