邱智呈代打追平、林子豪超前安！　統一6比4力退台鋼捍衛主場

▲黃子鵬。（圖／台鋼雄鷹）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅25日在主場續戰台鋼雄鷹，雙方前段戰互有攻勢，台鋼雖在3局上靠著吳念庭、王柏融的安打攻下4分大局，但獅隊展現強大韌性，7局下靠著代打邱智呈的關鍵二壘安打扳平戰局，林子豪補上超前安，加上8局下潘傑楷敲出陽春砲買保險，最終統一獅以6比4逆轉擊敗台鋼雄鷹，成功捍衛主場。

此役雙方分別派出獅帝芬與黃子鵬掛帥先發，2局下獅隊率先發難，蘇智傑敲安上壘後，朱迦恩遭觸身球保送，隨後何恆佑適時安打先馳得點，陳聖平高飛犧牲打再下一城，緊接著林泓弦也補上帶有1分打點的安打，獅隊取得3比0領先。

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台鋼雄鷹立刻在3局上還以顏色，吳柏萱、陳文杰、曾子祐接連安打攻佔滿壘，隨後吳念庭敲出安打帶有2分打點，將比分追至一分差；魔鷹出局後，王柏融掃出關鍵2分打點安打，一舉將比分超前為4比3。

雙方先發投手隨後回穩，台鋼先發黃子鵬主投6局用了102球，被敲5支安打，送出2次三振與2次保送，失掉3分；獅隊先發獅帝芬則是主投7局用球數106球，被敲9支安打失掉4分皆為自責分，另有2次三振、沒有投出保送。

戰局最大的轉折點來到7局下，獅隊重啟攻勢，儘管首名打者張翔吞K、林泓弦選到保送後遭牽制出局，但隊長陳傑憲敲出安打並成功盜上二壘。

台鋼此時決定換下黃子鵬，推派王躍霖接替投球，獅隊也立刻換上代打邱智呈，他大棒一揮敲出帶有1分打點的二壘安打，將比分以4比4扳平；隨後林子豪再補上一記關鍵安打，獅隊以5比4要回領先。

8局下台鋼換上許育銘後援，獅隊潘傑楷掃出陽春全壘打，為球隊追加1分保險分，將比分擴大至6比4；9局上統一推出鍾允華登板關門，順利守住勝利，終場統一獅就以2分之差氣走台鋼雄鷹。