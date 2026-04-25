一哥周天成領軍、麟榤配強勢助威　中華男團湯優盃首戰橫掃瑞典

▲台灣羽球一哥周天成率領中華男團在本屆湯優盃持續出擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

兩年一度的羽球團體最高殿堂，2026年湯優盃男子羽球團體賽正式於丹麥霍森斯點燃戰火。上屆寫下隊史最佳4強紀錄的中華男團，今（21日）在分組賽首戰面對瑞典展現強大實力，由「羽球一哥」周天成領銜，搭配新組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤以及戚又仁，強勢連拿3點鎖定勝局。儘管分組賽需打滿5點，但中華隊已確定搶下關鍵首勝，朝晉級之路邁出穩健第一步。

本次湯優盃，中華男團與瑞典、南韓及地主丹麥同分在「死亡之組」，必須取得分組前2名才能挺進8強。今日首戰面對實力稍有落差的瑞典，中華隊不敢掉以輕心，首點單打派出世界排名第10的周天成把關，對決排名128位的比約克勒（Gustav Bjorkler）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小天首局展現宰制力，開賽就打出一波12比1的猛烈攻勢，以21比11輕鬆拿下；不過第二局對手重整旗鼓，周天成在15比17領先時遭對手打出6比1反擊，意外丟失一局。進入決勝局，雙方陷入激戰拉鋸，周天成在19比19平手的關鍵時刻，發揮老將價值，頂住壓力連拿2分，最終以21比19驚險勝出，為中華隊先拔頭籌。

隨後接棒的第二點男雙，由巴黎奧運金牌王齊麟搭檔新戰友邱相榤的「麟榤配」出擊，面對瑞典組合莫林（Mio Molin）與斯文森（Max Svensson），兩人整場比賽未給對手太多機會，一路保持領先，最終以21比17、21比11直落二過關，幫助中華隊取得2比0聽牌優勢。

第三點男單則由世界排名21名的戚又仁披掛上陣，對上排名僅377名的里內爾（Kim Linell）。雙方實力差距懸殊，戚又仁僅費時不到半小時，便以21比7、21比11輕鬆解決對手，助中華隊以直落三之姿提前宣告勝利。

雖然勝負已定，但依據分組賽規則仍需打滿5點，中華隊後續將由男雙劉廣珩、楊博軒與男單李佳豪接力登場，力求完封對手。至於同樣在湯優盃奮戰的中華女團，本次與澳洲、加拿大、印尼同組，首場比賽也將於今日稍後對陣澳洲，力拚開紅盤。