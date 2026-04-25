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迪亞洛轟31分18籃板助雲豹勇闖季後賽　海神5連敗胡瓏貿又傷退

▲雲豹迪亞洛、桃園巨蛋，海神杭特、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲雲豹迪亞洛砍下31分、18籃板，領軍在重返桃園巨蛋首戰奪勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹25日重返主場桃園巨蛋出賽，久違回到主場情況下，雲豹靠著迪亞洛31分、18籃板、3助攻、2阻攻，加上米勒也貢獻29分、10籃板，雲豹下半場一度領先多達23分，最終99比85擊敗高雄全家海神也確定晉級季後賽，海神除了苦吞5連敗，主力一哥「海瓏王」胡瓏貿還因傷退場。

▲雲豹迪亞洛、桃園巨蛋，海神杭特、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

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▲雲豹重返桃園巨蛋，吸引不少球迷入場。（圖／TPBL提供）

由於桃園巨蛋進行翻修，雲豹自今年1月9日起的9場主場賽事，被迫遷往中壢國民運動中心進行。不過今日雲豹終於重返桃園巨蛋主場，球場包括洗手間、場館空調都全面翻新，也希望讓球迷有更好觀賽體驗。

今日主場迎戰海神，雲豹開賽就在米勒帶動下，打出一波14比6攻勢揭開序幕，首節打完雲豹也建立23比18領先。

次節海神追分大有斬獲，洋將艾德手感火燙，單節個人獨拿19分，帶領南霸天打出追分氣勢，半場追到45比47。

不過第3節雲豹攻勢再起，迪亞洛頻頻利用內線優勢搶分，加上米勒、莊博元也有適時火力掩護，雲豹單節團隊打出32比15猛攻，一度拉開多達23分領先優勢，3節打完也手握19分大幅領先。

▲雲豹迪亞洛、桃園巨蛋，海神杭特、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

海神杭特砍下33分大三元。（圖／TPBL提供）

末節海神雖然仍嘗試追分，不過雲豹雙洋將米勒、迪亞洛穩定出擊，加上前3節領先夠多，最終雲豹就在主場以14分之差輕取海神。

此戰雲豹以迪亞洛31分、18籃板、3助攻、2阻攻，米勒也貢獻29分、10籃板，麥卡洛12分、11籃板，不過主控高錦瑋手感欠佳僅拿3分，但仍有4籃板、11助攻、1抄截貢獻。

吞下5連敗的海神方面，艾德砍下全場最高33分外帶9籃板，杭特24分、10籃板、14助攻完成大三元數據，球隊一哥胡瓏貿僅打17分52秒，就因為一次重摔倒地，隨後傷退無法回歸效力，全場進帳6分、2籃板、2抄截。

雲豹此戰贏球後，目前戰績22勝12敗，拉開與福爾摩沙夢想家的半場勝差，明天將在主場交手夢想家，也將是本季例行賽龍頭誰屬的重要對決。至於海神則是遭遇近期5連敗，目前9勝26敗本季勝場仍未達雙位數。

▲雲豹迪亞洛、桃園巨蛋，海神杭特、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲胡瓏貿此戰傷退無法回歸上陣。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL雲豹迪亞洛米勒海神胡瓏貿台籃

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