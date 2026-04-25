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葉君璋證實曾仁和下週一軍登板　古久保看好：球質控球都不錯

▲曾仁和。（圖／味全龍）

▲曾仁和。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／桃園報導

味全龍投手曾仁和近期在二軍逐步拉長局數，上一場已投到6局（無失分），狀況備受關注；25日賽前總教練葉君璋證實，曾仁和下週將會在一軍登板，且會依照球隊正常調度使用，不會特別設定局數或球數。

曾仁和本季調整進度穩定，在二軍出賽3場，投球局數逐漸增加，累計防禦率0.60；葉總透露，自己今天看完曾仁和練投後，直接告訴他，「今天投球應該是我看過你感覺最好的吧。」

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葉君璋認為，只要曾仁和能把目前狀態帶進比賽，「我覺得還蠻值得期待的。」

至於下週登板是否會有球數或局數限制，葉君璋先開玩笑說，「設分數啦！」隨後補充，實際安排仍會交由投手教練依比賽狀況判斷，「依照我們球隊的一些運作方式，預先設定的一些狀況去使用他，不會說特別為了他去做什麼。」

外界關注曾仁和球速是否已經拉回來，葉君璋表示仍要再觀察，「如果以今天的狀況，我覺得應該差不多會回來，只是不曉得他有沒有辦法在比賽當中運用出來。」

不過他也認為，只要曾仁和維持目前狀態，球速回升只是時間問題，「至少再個幾場一定沒有問題。」

味全龍一、二軍統籌巡迴教練古久保健二也看好曾仁和近期調整成果；他表示曾仁和不論球質或控球狀況都不錯，且連續兩場內容都相當穩定，「身體沒有什麼狀況的話，目前都是比較順利的。」

古久保健二指出，相較去年，曾仁和今年身體狀況感覺更好，「丟球也沒有什麼問題。」雖然一開始確實有球速還沒完全出來的情況，但其他球種與控球維持得不錯。

談到曾仁和是否已逐漸轉型，改以變化球與控球取勝，古久保健二也給出肯定答案，「沒錯，而且他的比賽內容其實都還不錯，所以應該是沒有問題。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、葉君璋、古久保健二、曾仁和

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