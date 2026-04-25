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奇澤姆開轟4打點喊「像自己了」　洋基海扁太空人豪取7連勝

▲紐約洋基7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）25日對休士頓太空人之戰單場敲出3安（含1轟）、貢獻4分打點並跑回3分，率條紋軍以12比4大勝，洋基近期拉出一波7連勝，目前以17勝9敗暫居美聯最佳戰績。

奇澤姆此役首局就從太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）手中敲出2分打點安打，幫助洋基取得3比0領先。

4局上他再從麥卡勒斯手中轟出右外野陽春砲，將比分擴大為5比1，7局又補上帶有1分打點的安打，讓洋基將領先拉開至10比2；全場奇澤姆4打數3安打，另選到1次保送。

「我感覺又像我自己了，」奇澤姆賽後表示，「當你揮棒時，知道自己會製造好的擊球、用球棒甜蜜點確實擊中球，那種感覺很好。」

奇澤姆2025年曾締造洋基隊史第4個「30轟、30盜」球季，整季累積31轟、31盜；前役面對波士頓紅襪時，他敲出本季首轟，也透露自己近期調整打擊站位，稍微離本壘板遠一點，並讓站姿更閉合。

「我真的去看了自己去年的影片，」奇澤姆說，「我的站姿還沒有像去年那樣完全閉合，但你總得從某個地方開始。」

洋基本戰全隊敲出13支安打，除了奇澤姆之外，麥馬漢（Ryan McMahon）、萊斯（Ben Rice）與卡巴耶羅（José Caballero）也都開轟，給予先發投手華倫（Will Warren）充足火力支援。

華倫主投6局，被敲7安、失2分，送出6次三振、1次保送，拿下本季第3勝；談到打線大量得分帶來的幫助，華倫說：「當他們像這樣攻下分數時，我可以完全沒有恐懼的投球，我想你走上投手丘，就知道球投出去，讓他們在你身後守備就對了。」

洋基近期攻勢相當火燙，已連續9場比賽至少攻下4分，葛里沙姆（Trent Grisham）與賈吉（Aaron Judge）是此役唯二沒有敲安的洋基先發打者，不過葛里沙姆選到2次保送並貢獻1支高飛犧牲打，賈吉也獲得3次保送。

葛瑞查克（Randal Grichuk）則在6局指定打擊史坦頓（Giancarlo Stanton）因右小腿緊繃退場後上場代跑，隨後也敲出二壘安打。

「當整支球隊都在那裡，而且大家都相信每個人只要站上打擊區就會敲出安打，這會讓你自己上去打擊時感覺好多了，」奇澤姆說，「大家總說打擊是會傳染的，當每個人都在打的時候，你會覺得怎麼樣都不嫌多。」

奇澤姆此役唯一美中不足，是9局遭到三振；他對一顆被判定為第三好球、位置在中間的球提出申訴，不過賽後他與隊友仍能用輕鬆心情看待。

「我們笑了，」奇澤姆說，「到了那個時候，你就是得笑，我們正在贏球，這是小孩子玩的遊戲，有時候你就是得笑笑自己。」

▲紐約洋基7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紐約洋基MLB

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