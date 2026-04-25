大谷翔平單場3K本季首次　道奇遭逆轉跌出首位、小熊10連勝　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇25日（台灣時間）在主場以4比6不敵小熊，遭到4分差逆轉吞敗，不僅中斷連勝，也讓出開季以來穩居的國聯西區龍頭。大谷翔平此役3打數無安打、吞下3次三振並選到1次四球，連續3場未敲安，且已連續10場未開轟，打擊率降至.237。

大谷此戰以「第1棒、指定打擊」先發，首局與3局分別遭變化球與低角變速球三振，其中一次揮空時甚至出現頭盔脫落的畫面。第3打席在2好球後耐心選到四球，終止連續12打席未上壘，但第4打席原本看似選掉外角球，經ABS挑戰後改判好球，形成三振，單場3K為本季首次。

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道奇打線在3局2出局一、二壘時由史密斯（Will Smith）轟出3分砲先馳得點，4局再靠金慧成適時安打追加分數，一度取得4分領先。先發投手希恩（Emmet Sheehan）表現出色，投至7局途中僅被敲4安打、失1分，並送出雙位數三振。

不過牛棚未能守成，7局起接替的貝西亞（Alex Vesia）因守備瑕疵失分後，崔南（Blake Treinen）又遭布雷格曼（Alex Bregman）轟出追平陽春砲。9局由史考特（Tanner Scott）登板時，再被丹斯比・史旺森轟出超前2分砲，成為勝負關鍵。

此役過後，道奇讓出分區首位，由未出賽的教士登上龍頭。小熊則拿下破竹10連勝，持續維持分區競爭優勢。鈴木誠也本場4打數無安打，雖然連續開轟紀錄停在3場，但3局仍有沒收全壘打的精彩守備。