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不老生化人！詹皇再度超越自我　改寫季後賽最老單場25分球員紀錄

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人25日在對上休士頓火箭季後賽賽首輪G3，靠著41歲詹姆斯（LeBron James）賣老命，正規賽終了前13.6秒飆進追平三分彈，加上「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）延長賽強勢表現，攜手帶領紫金軍團逆轉以111比105贏球，系列賽3連勝正式「聽牌」。詹皇刷新自己所保持，季後賽最老球員單場至少拿下25分紀錄，賽後更盛讚史馬特表現出色，成為贏球關鍵。

終場前40.6秒還處在6分落後的不利局面，湖人決勝時刻死裡逃生，靠著史馬特要到關鍵3罰命中，加上詹皇不可思議追平三分彈，將比賽逼入延長。

延長賽湖人「雙老」更是徹底展現經驗值，關鍵時刻帶領球隊擊敗年輕的火箭，系列賽取得3連勝，也成為首輪率先聽牌隊伍。

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此戰詹皇出賽高達45分鐘，徹底燃燒的結果也以22投10中飆進29分、13籃板、6助攻、3抄截、1阻攻，超越自己所保持的紀錄，以41歲又116天成為史上最老年紀，能夠在季後賽單場至少拿到25分球員。

賽後受訪時，詹皇並未居功，而是將此戰勝利歸功於「聰明哥」史馬特，詹皇表示，「能夠擁有這樣一位打過很多硬仗的好手，我備感榮幸。過去我在東區和他交手多年，現在能和史馬特並肩作戰，感覺真的很好。」

史馬特本人則表示，「過去兩、三年我都無緣季後賽，那種滋味太難受了！我天生就是個好勝的人，能重返季後賽戰場，感覺真的太美妙了。」

從數據來看，史馬特此戰攻下21分、4籃板、10助攻、5抄截、2阻攻，重要性甚至不輸詹姆斯，近兩場季後賽史馬特場均來到23分、3籃板、8.5助攻、5抄截、1.5阻攻，整體投籃命中率高達59.1%，三分球命中率更是來到不可思議的63.6%，成為湖人此系列賽最大奇兵。

▲湖人詹姆斯改寫自己所保持的季後賽單場拿下25分最老球員紀錄。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯改寫自己所保持的季後賽單場拿下25分最老球員紀錄。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽湖人詹姆斯詹皇LeBron James

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