齊名詹皇、大鳥　坦圖季後賽生涯3千分達標還寫史上第3人神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

即便上賽季季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢，波士頓塞爾提克少主坦圖（Jayson Tatum）在2025-26賽季仍奇蹟復出，並持續展現聯盟頂尖球星價值，年僅28歲的坦圖在25日對上費城七六人季後賽首輪G3砍下25分、4籃板、7助攻，除了達成季後賽個人「3000分」里程碑，更成為繼「大鳥」柏德（Larry Bird）、詹姆斯（LeBron James）之後，NBA史上第3位在生涯前10季就達成季後賽至少「3000分、1000籃板、500助攻」的全能好手。

賽前季後賽個人總得分已經來到2980分，綠衫軍一哥坦圖今日在決勝期展現當家球星價值，連續飆進兩記關鍵三分球，包括終場前26.6秒單打操刀飆進的關鍵30呎大號三分球，也幫助塞爾提克以108比100攻破七六人主場，系列賽取得2勝1敗領先。

此戰坦圖出賽時間高達41分鐘，全場斬獲25分、4籃板、7助攻、1抄截，個人順利達成季後賽「3000分」里程碑之外，更成為聯盟史上繼同屬綠衫軍的退役傳奇球星「大鳥」柏德，以及現役41歲天王球星詹皇之外，史上第3位在生涯前10季就於季後賽至少能拿到「3000分、1000籃板、500助攻」好手。

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坦圖目前季後賽3戰平均可攻下23分、10籃板、7.7助攻，整體表現相當全面，強勢表現也讓綠衫軍再度成為東區爭冠熱門勁旅。

▲塞爾提克坦圖飆進致勝三分彈，還在今天達成季後賽生涯3000分里程碑。（圖／路透）