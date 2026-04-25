村上宗隆炸裂第11轟！415英尺滯空6秒全場沸騰　追平美聯全壘打王

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪內野手村上宗隆25日（台灣時間）在主場對國民之戰，以「第3棒、一壘手」先發出賽，轟出本季第11號全壘打，追平美聯全壘打榜首太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

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「和製大砲」火力再現。村上在4局1出局無人上壘時，第2打席面對前巨人投手麥可拉斯（Miles Mikolas），將外角低的變速球撈起，雖然揮棒時身體略為被帶動，仍用單手將球送上高空，飛向中外野偏右方向，飛行距離約415英尺（約127公尺），現場球迷爆出熱烈歡呼。

這發全壘打的擊球角度為33度，滯空時間長達約6秒，讓球迷在空中等待的過程中情緒被完全拉滿，轉播主播也激動高喊「轟出去了！」

前一戰對響尾蛇，村上5打數1安打，連續5場開轟紀錄畫下句點，不過手感並未下滑。本場比賽他3打數1安打，另選到1次四球、吞下1次三振，幫助球隊以5比4擊敗國民，收下2連勝。

村上近期狀態火燙，近7場已敲出6發全壘打，持續展現驚人長打能力。值得一提的是，藍鳥的岡本和真（Kazuma Okamoto）此戰也開轟，兩人再度上演「同日開轟」的日籍打者連線。