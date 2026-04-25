快訊／季後賽殺神回歸！坦圖26.6秒致勝三分　綠衫軍季後賽G3奪勝

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克與費城七六人季後賽首輪第3戰，25日在七六人主場展開，兩隊一路拉鋸激戰下，綠衫軍靠著最後決勝期連續飆進3記三分彈，其中當家球星坦圖（Jayson Tatum）個人包辦兩顆，包含終場前26.6秒超遠30呎大號三分彈，幫助塞爾提克甩開七六人糾纏，最終108比100贏球，系列賽取得2比1領先。

系列賽前兩戰打完戰成1比1局面，這場東區第2種子與第7種子的對決，作客的綠衫軍靠著當家雙槍之一的布朗（Jaylen Brown）開局領軍飆分，上半場打完幫助塞爾提克取得54比47領先。

不過地主七六人持續追分，明星主控馬克西（Tyrese Maxey）帶頭狂飆，七六人在末節開打不久就追到僅剩兩分落後，終場前8分42秒馬克西更是三分球遠飆破網，讓七六人逆轉以85比84超前比分。

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此時塞爾提克再度靠著雙槍坦圖、布朗飆分打出8比0攻擊止血，也重新要回領先優勢，但七六人展現纏鬥韌性，喬治（Paul George）一次拋射又將落後緊咬兩分不放。

最後關鍵時刻，坦圖在進攻時間所剩無幾情況下，三分線外一大步操刀單打外線拔起命中，讓球隊取得穩定軍心的6分領先，隨後七六人反撲氣勢全滅，懷特（Derrick White）又補上兩罰俱中，賽爾提克就以8分之差贏球，搶下系列賽G3勝利。

此戰塞爾提克贏球頭號功臣就是本季大傷回歸的坦圖，即便復出初期表現受到質疑，但此戰他再度展現超級球星霸氣，全場攻下25分、4籃板、7助攻，包含決勝期連續兩記關鍵三分球，至於布朗也有25分、7籃板、4助攻、3阻攻的攻守俱佳表現。

飲恨吞敗的七六人方面，主控馬克西轟下全場之冠的31分外帶4籃板、6助攻，喬治則有18分、5助攻、2抄截，但球隊仍在主場吞下敗仗，系列賽再度陷入落後局面。

▲塞爾提克坦圖關鍵三分彈，幫助球隊搶下季後賽首輪G3勝利。（圖／路透）