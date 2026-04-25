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「大谷規則」掀爭議！康索爾稱被斷章取義　羅伯斯：不是道奇規則

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

所謂「大谷規則」再度引發討論，小熊總教練康索爾（Craig Counsell）25日（台灣時間）賽前受訪，針對外界報導他質疑該制度一事做出回應，強調自己的發言遭到片段解讀，「這不是道奇的問題，也不是大谷的問題，只是這條規則本身不好。」，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則此規則非道奇規則，而是適用大谷的規則。

根據多家外媒報導，康索爾表示，當時是在回答另一個問題的過程中提到相關內容，「原本問題其實無關，但最後只被截取比較有趣的部分，這種情況很常見。」

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所謂「大谷規則」，是2022年大谷翔平效力天使時正式制度化的二刀流球員條款，其中規定二刀流球員不計入投手13人名額。由於目前幾乎只有大谷適用，因此被外界直接稱為「大谷規則」。

康索爾提出質疑的背景，與小熊近期投手傷兵偏多有關，13人投手名額限制影響調度彈性。他曾直言，「基本上只有一支球隊可以把能同時投打的球員當作1人使用，這是特別待遇，也是最奇怪的規則之一。」

對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則表示理解，「在這個時代，只要一發言就會被放大，我不認為他有惡意，應該是投手群狀況比較吃緊。不過這不是道奇的規則，而是適用在大谷身上的規則，是他在天使時期制定的。」

過去在天使時期，由於戰績不佳，該規則並未引起太多關注，如今隨著道奇戰力強勢，加上大谷的影響力，相關討論再度升溫。儘管這項制度原意是鼓勵二刀流球員發展，但目前仍只有大谷一人適用，也讓公平性議題持續被放大檢視。

關鍵字： 標籤:大谷規則小熊教練投手名額二刀流MLB

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