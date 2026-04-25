NBA史上首見！連兩季「年度最佳進步獎」在老鷹　NAW生涯首獲獎

▲老鷹亞歷山大-華克獲得本季NBA「年度最佳進步獎」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA官方24日正式公佈2025-26賽季「年度最佳進步獎」（Most Improved Player）得主，亞特蘭大老鷹後衛「NAW」亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）憑藉本季脫胎換骨的表現強勢獲選。值得一提的是，老鷹連兩季包辦此獎項，寫下聯盟史上首見的罕見紀錄。

本季轉戰老鷹後，亞歷山大-華克展現驚人的進化幅度，場均得分從上季的9.4分，一路飆升至本季的20.8分，不僅寫下個人職業生涯新高，更是生涯首度單季平均得分突破20分大關。

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根據《ESPN》統計，亞歷山大-華克單季場均得分進步幅度高達11.4分，高居聯盟歷史第3位，進步神速令人咋舌。

老鷹隊上賽季才由丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下年度最佳進步獎，本季亞歷山大-華克再度獲選，也讓老鷹成為NBA史上首支連續兩年有球員榮膺此獎項的球隊，展現出球隊強大的球員養成與開發能力。

除了場上表現亮眼，亞歷山大-華克的身分也備受關注，他正是奧克拉荷馬雷霆當家球星、本季MVP大熱門「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表哥，表兄弟同樣在NBA發光發熱，也實屬難得紀錄。