今永昇太不意外村上宗隆爆發　將先發戰道奇扛連勝壓力：很討厭

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊日籍投手今永昇太24日（台灣時間25日）賽前受訪，除了談到白襪強打村上宗隆的火燙表現，也展望即將於27日（台灣時間）先發對戰道奇之戰。

根據《體育報知》報導，今永此役賽前進入牛棚調整，為「投一休四」登板做準備。他表示，「休息4日的時候會控制球數，避免在練習中消耗肩膀，所以這次牛棚沒有特別多內容，主要是為了預防受傷，確認出力狀態。」本季至今他5場先發拿下2勝1敗、防禦率2.17，狀況穩定。

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對於將面對由大谷翔平領軍的道奇打線，今永表示，「沒有特別要改變的地方，重點是細膩又大膽地投球。大谷很出色，但從第2棒到第9棒也都很強，盡量把失分壓到最低才是關鍵。」此外，小熊目前處於9連勝中，他坦言，「其實很討厭這樣的情況，因為會把它當成壓力。」

今永也提到從菊池雄星的發言中獲得啟發，「要專注當下，就必須真的專注當下，這句話讓我很有感，也抓到一些專注的方法。」

根據《Sponichi Annex》報導，談到村上宗隆的表現，今永表示，「他能在這個舞台上依然展現力量真的很了不起。」村上近期不僅締造連續5場開轟追平新人紀錄，還早早累積雙位數全壘打。今永說，「我和他認識，也了解他的反骨心與鬥志，遇到高牆時會想辦法突破，所以雖然會覺得『打成這樣啊』，但冷靜想想，以他的實力來說其實很正常。」

今永也透露，村上赴美前曾給予生活建議，「我跟他說芝加哥市中心很方便、很好住，看起來跟日本很像，生活上不太會有困擾。」

來到美國第3年，今永也感受到自身變化，「以前不是會在休假特別出門的人，但現在會更早起床，不只是做訓練，也會去咖啡店或逛街，不再是被時間追著跑，而是自己創造時間並好好利用。」