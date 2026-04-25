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岡本和真賽前獲GM高評價「馬上印證」！第4轟炸裂：131公尺特大轟

▲岡本和真。（圖／路透）

▲岡本和真。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥內野手岡本和真（Kazuma Okamoto）25日（台灣時間）賽前獲總經理阿特金斯（Ross Atkins）高度評價，沒想到隨即在比賽中用全壘打回應期待，轟出本季第4轟。

岡本此戰以「第7棒、三壘手」先發出賽，2局首打席就逮中守護者右投威廉斯（Gavin Williams）外角97.4英里（約157公里）速球，掃出中外野特大號陽春砲，飛行距離430英尺（約131公尺）、擊球初速109.9英里（176.9公里）、仰角31度，展現驚人長打火力。這也是他自19日對響尾蛇開轟後，相隔4場再度開轟。

賽前阿特金斯受訪時才表示，「到目前為止，和真讓人感到鼓舞。他在三壘守備表現非常好，幾乎每天都能上場。雖然打擊率不像在日本時那麼高，但打席內容很紮實，也展現了長打能力，選球眼變好、揮空也在減少，我對他每天先發感到非常滿意。」

岡本本季賽前23場打擊率約2成07，累計3轟，如今馬上用全壘打證明手感回溫，也讓球團對他的評價更具說服力。

關鍵字： 岡本和真藍鳥全壘打守備長打

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