國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

▲國王主帥洪志善讚美球員打出良好的防守專注度。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王24日在主場以105比99擊敗賽前3連勝，且高居聯盟例行賽龍頭的福爾摩沙夢想家，賽後主帥洪志善表示，球員在第1節跟第4節的防守專注度很好。全場貢獻主場14分、3籃板、9助攻的當家主控林書緯則強調，今天的防守是近期最好的一次。

此戰面對聯盟龍頭夢想家，國王在上半場就一度建立16分大幅領先，雖然下半場遭到對手追平，但關鍵時刻仍頂住壓力，以6分之差贏得勝利，除了確定在全年度對戰成績（4勝2敗）壓制夢想家外，也將夢想家暫時從聯盟龍頭位置拉下。

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賽後國王主帥洪志善說道，「我覺得球員在第1節跟第4節的防守專注度很好，尤其在我們的賽前計畫上面執行很好。進攻方面，我覺得球流動很好，包括林書緯傳了9個助攻，另外我覺得最想要稱讚的是簡祐哲，簡祐哲很久沒有在TPBL比賽打這麼久，而且表現得這麼好，我覺得他在防守端無形的限制跟一些進攻，籃板還有防守，我覺得限制得很好，所以我覺得這一場球要給簡祐哲一個鼓勵。」

林書緯也提到今天的防守是近期最好的一次，「像小胖（洪志善）所說，今天球隊的球權流動非常好，球能快速轉移到弱邊時，大個子球員就能更精準判斷走位時機，特別要稱讚李愷諺與簡祐哲，他們今天的節奏掌控得非常完美，是我們進攻能如此流暢的關鍵。」

▲林書緯也直言此戰是近期球隊最佳團隊防守表現。（圖／TPBL提供）

