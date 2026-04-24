朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

▲陳聖平 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

統一獅與台鋼雄鷹激戰至延長10局，獅隊在落後情況下展現韌性，先靠朱迦恩安打追平，隨後蘇智傑代打敲安串聯攻勢，最終陳聖平擊出內野滾地球形成再見野手選擇，以7比6氣走台鋼，獅隊終止4連敗。

統一獅1局下由李丞齡擊出左外野陽春砲先馳得點，3局下攻勢延續，林子豪敲安帶回1分，朱迦恩再以高飛犧牲打送回第3分，取得3比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼5局上展開反攻，吳念庭擊出中外野安打，一棒帶回2分，隨後再靠守備瑕疵跑回追平分，將比數扳成3比3。

7局上台鋼掌握關鍵攻勢，魔鷹轟出右外野2分砲，一舉將比數改寫為5比3。不過統一獅8局下迅速回應，朱迦恩同樣轟出2分砲，將戰局再度扳平為5比5。

9局下統一獅一度出現再見機會，傷癒復出的陳傑憲在關鍵時刻代打上場，可惜擊出左外野飛球出局，未能終結比賽。

比賽進入第10局，台鋼率先突破，林家鋐擊出右外野安打，帶有1分打點，幫助球隊再度取得6比5領先。

統一獅下半局不甘示弱，面對投手許峻暘，朱迦恩再度挺身而出，擊出中外野安打送回追平分，個人單場貢獻關鍵長打與安打，兩度率隊追平。

獅隊隨後換上代打蘇智傑，擊出安打形成一三壘有人，台鋼決定換投陳宇宏，陳聖平擊出二壘滾地球，二壘手傳球後轉傳游擊，隨後傳一壘不及，形成野手選擇，三壘跑者趁機衝回本壘跑出再見分。

▲朱迦恩開轟 。（圖／統一獅提供）