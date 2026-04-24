快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

▲國王林書緯攻下14分、3籃板、9助攻，替球隊主場擊敗賽前排名第1名的夢想家。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

近13戰狂取12勝的福爾摩沙夢想家，24日作客踢館新北國王主場，此戰國王上半場一度取得多達16分領先，但下半場遭夢想家強勢追平，但關鍵時刻國王李愷諺、林書緯兩人都挺身而出，加上沃許本26分穩定貢獻，最終國王105比99拿下勝利，也讓夢想家剛剛坐穩的例行賽龍頭，再度讓出還給桃園台啤永豐雲豹。

近期拿下3連勝，戰績登上聯盟例行賽龍頭的夢想家，面對目前正積極爭取最佳名次的國王，開賽國王就靠內線支柱沃許本領軍飆分，單節10投7中，首節就拿下16分之多，也幫助國王首節打完以28比16取得雙位數領先。

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但次節夢想家隨即上緊發條，林俊吉、班提爾連續三分球破網，幫助球隊打出15比2反擊，隨後更一路追到僅1分落後。但國王靠著飛米連拿10分穩住陣腳，半場打完國王仍以57比48取得領先。

下半場開打後，夢想家又是一波12比3猛攻，蔣淯安精彩4分打加上張宗憲急停跳投得手後，夢想家終於追成60比60平手。隨後兩隊呈現激烈拉鋸，國王在飛米、奧帝搶分奏效情況下，3節打完仍以83比80小幅超前。

末節國王攻勢再起，主控林書緯找到準星一度獨拿7分，幫助球隊又拉開9分超前，隨後夢想家靠著高柏鎧不斷內線肆虐，終場前1分13秒完成3分打，又讓球隊追到4分差。

▲國王沃許本穩定貢獻26分、12籃板。（圖／TPBL提供）

但夢想家班提爾發生要命失誤，終場前37.3秒高柏鎧只能賠上犯規並6犯離場，且該次犯規經裁判檢視後，升級為違反運動精神犯規，奧帝兩罰俱中拉開6分領先後，國王還保有球權，加上李愷諺兩罰一中，終場前33.8秒國王以104比97穩住領先局面。

夢想家喊出暫停後，由蔣淯安切入搶分止血，隨後夢想家祭出犯規戰術，林書緯同樣兩罰一中，終場前26.4秒夢想家仍落後6分。隨後班提爾又再次發生要命失誤，最終國王105比99贏球，本季例行賽對戰夢想家以4勝2敗確定取得對戰優勢。

國王全場以沃許本拿下26分、12籃板最佳，飛米19分，奧帝17分、6籃板、4助攻、2抄截，李愷諺13分、5籃板、4助攻，林書緯14分、3籃板、9助攻。

輸球的夢想家則失去聯盟例行賽龍頭寶座，高柏鎧砍下31分、13籃板、2阻攻，班提爾20分、14籃板、5助攻，但出現多達8次失誤，本土方面以張宗憲拿下14分最佳。

▲夢想家高柏鎧拿下31分、13籃板、2阻攻，可惜球隊仍以輸球收場。（圖／TPBL提供）