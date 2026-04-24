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騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

▲騎士季後賽首輪G3狂輸22分，米歇爾信心喊話表示「天不會塌下來」。（圖／路透）

▲騎士季後賽首輪G3狂輸22分，米歇爾信心喊話表示「天不會塌下來」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪持續熱戰，克里夫蘭騎士24日在系列第3戰作客挑戰多倫多暴龍，沒想到騎士軍團此戰攻守兩端徹底失序，終場以104比126慘遭暴龍屠殺，被對手開胡拿下首勝。騎士頭號球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）此役外線手感冰冷，不過賽後他信心喊話，強調球隊不需過度反應，更直言「天還沒塌下來」。

騎士今日在客場陷入苦戰，面對猛龍強悍的防守，全隊進攻端明顯當機。陣中當家球星米歇爾出賽33分鐘，雖然貢獻15分、5籃板、3助攻，但引以為傲的外線火力完全「斷電」，全場三分球7投僅1中，低迷的手感也讓騎士早早陷入大幅落後，最終以22分之差吞下慘敗。

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賽後談到這場慘痛失利，米歇爾表現得相當冷靜，他表示，「最重要的事情是不要反應過度，這僅僅是一場失利，天並不會因此塌下來。我們本來就很清楚，不可能在季後賽完成16戰全勝的壯舉。」

米歇爾進一步指出，球隊如何從失敗中反彈才是關鍵，「最重要的是我們如何應對，這必須從我自己、哈登（James Harden）以及莫布里（Evan Mobley）做起。今天我們整個團隊都沒有做好本職工作。」

騎士目前雖然在系列賽仍以2比1領先，但此戰暴露出的進攻停滯問題，顯然成為教練團接下來的首要課題。米歇爾與哈登這對後場組合能否在下一場比賽找回準星，將決定騎士能否順利聽牌。

關鍵字： NBA季後賽米歇爾騎士蜘蛛人

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