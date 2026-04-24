足協理事長張璨親上火　喊話理事會「盼用同一把尺，量所有人」

▲中華足協理事長張璨，24日於運動部正式對外發表足協規畫政策說明。（圖／記者杜奕君攝）



記者杜奕君／台北報導

中華足協近日爆發嚴重內部紛爭，面對理事會昨日提出的「四大質疑」重砲轟擊，足協理事長張璨今（24日）不再沈默，選擇親自上陣向外界說明。張璨除強調將在明日理事會提出完整報告接受檢驗外，更針對國際組織提名權、秘書長聘任等爭議強硬回擊，直言希望理事會能「用同一把尺，量所有人」。

針對理事會指控的四大疑義，張璨今日發表聲明正面迎擊。首波攻勢鎖定「東亞足聯（EAFF）執行委員」提名案，張璨強硬表示，在討論此案前必須釐清根本問題，即「國際組織職位提名，從來就不屬於理事會的職權範圍」。

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張璨更拿出歷史數據「打臉」相關指控，指出本屆（第13屆）理事會成立至今，歷任理事長及代理理事長對國際組織（含FIFA、AFC、EAFF等）所做的提名累計已達21人次，且這21次提名中，「沒有任何一次經過理事會審核，也沒有任何一次事後向理事會報告」，強調這在歷次會議紀錄中皆有跡可循，並非他個人破壞慣例。

至於理事會質疑在未聘任正式秘書長情況下，理事長不得逕行指揮秘書處一事，張璨也為代理秘書長李永山叫屈。他透露，上任後曾提名李永山擔任秘書長，卻遭理事會以「年紀過大」、「住在南部」等理由否決。

張璨感性表示，李永山為了協會事務特別搬到林口居住，更協助救回許多財務問題，若要再提名秘書長，李永山仍是首選。他更反唇相譏，前任理事會曾長達兩年未設置正式秘書長，同樣由代理人員維持運作，「當時從未見任何理事提出法規質疑，為何現在標準變了？」

最後，針對部分人士倡議在此時修改章程、增加會員投票權，張璨表達堅決反對立場，呼籲任何涉及席次調整或重大職權的修訂，都應在選舉完成後，以公平、公正的方式推動。

「我們在4月25日的理事會，將提出完整報告。」張璨最後強調，「我們歡迎檢驗，也接受監督，但我們只要求一件事，請用同一把尺，量所有人。」這場足協內部的權力風暴，預計將在明日理事會正面對決。