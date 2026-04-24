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林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

記者王真魚／桃園報導

首位台灣出生的NASA太空人林琪兒原訂今天擔任樂天桃猿主場開球嘉賓，不過受到雨勢影響，開球儀式取消。儘管如此，林琪兒仍在賽前現身球場拜訪球團，並與球員簡單進行傳接球互動。總教練曾豪駒收到NASA紀念徽章，直呼感到相當榮幸並嗨喊：「台灣的阿姆斯壯！」

▲ 首位台灣出生NASA太空人來了！林琪兒 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 首位台灣出生NASA太空人林琪兒來了！曾總獲得NASA紀念徽章 。（圖／記者王真魚攝）

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林琪兒此行也意外牽起球員之間的緣分。他透露自己的孩子目前在美國就讀空軍官校，與馬傑森過去的隊友是室友。馬傑森聽聞後一度想不起對方是誰，當場笑說「回去研究一下」，林琪兒則回應，「等等給你看照片！」 經記者查詢後，是就讀普門中學的邱鄭璽爾，他高中畢業後就到美國念大學，國小時期打過小馬聯盟小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽。

曾總好奇在太空中的「傳接球」，林琪兒笑言相當有趣，因為太空沒有重力，球丟出去後會呈現不同於地球的軌跡，「會慢慢飄，上下方向都不太一樣，有時候真的可以自己丟、自己接。」

▲ 首位台灣出生NASA太空人來了！林琪兒 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林琪兒與樂天桃猿曾總、球員拍照           。（圖／記者王真魚攝）

林琪兒隨後致贈NASA徽章給曾豪駒，讓曾總又驚又喜，直呼：「台灣的阿姆斯壯！我很榮幸！」

曾總透露，得知太空人要來開球時第一時間就覺得「很酷」，「這全世界沒幾個，而且台灣算第一個，能見到現役太空人真的非常榮幸。」

曾豪駒進一步說，太空人這份工作相當難得且神祕，「他的經歷一定讓人很好奇，今天雖然因雨沒看到開球，有點可惜，但還是很開心他能來到球場。」林琪兒在和球員傳接球的當下，曾總化身小粉絲，忍不住探頭觀看。

有趣的是，曾豪駒隨後得知林琪兒具台灣血統後幽默表示，「那也算台灣人啦，有血統喔，可以打經典賽！」

林琪兒為首位在台灣出生、入選NASA太空人團隊的太空人，曾兩度執行太空任務，累計在太空停留311天。他出生於台北，父親為瑞典裔美國人、曾駐紮台中清泉崗的空軍軍官，母親則是台灣人，與台灣有深厚淵源。

關鍵字： NASA林琪兒桃猿太空人開球曾豪駒馬傑森中職

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