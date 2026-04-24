國小軟聯／廖馨隆全隊唯一安打當英雄　玉里逆轉勝晉級

▲廖馨隆全隊唯一安打關鍵一擊。（圖／學生棒聯）

記者楊舒帆／綜合報導

花蓮縣玉里國小與嘉義市崇文國小今（24日）爭奪分組最後一張晉級門票。崇文雖在5局下先馳得點，但玉里展現韌性，6局上靠廖馨隆敲出關鍵二壘安打追平比分，隨後把握對方守備失誤再添分，終場以3比1逆轉勝出，以分組第二晉級國小軟式聯賽32強。

M組由新竹市東園國小率先出線，玉里與崇文爭奪最後一席。雙方前4局皆無功而返，5局下崇文攻佔滿壘，利用野手選擇先馳得點。6局上玉里趁崇文更換投手展開反攻，先靠兩次保送上壘，第4棒廖馨隆擊出二壘安打扳平戰局，2出局後崇文二壘手發生失誤，玉里再添2分奠定勝基。

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玉里總教練萬昶顯表示，雙方實力相當，5局下失分後，最後一局鼓勵球員放開來打、享受比賽，「把結果交給上帝」。廖馨隆目前就讀小五，原本打第6、7棒，近期因原第4棒狀況不佳而調整至中心打線。他在1月加入抬腳動作後，力量釋放更好，昨天擊球內容也不錯，只是運氣不佳。原本是第二號捕手的他，在頂替主戰捕手後信心也明顯提升。

此役廖馨隆敲出全隊唯一安打，他賽後表示，「想當英雄，只要投到喜歡的位置就會出棒，也感謝主給我力量。」他從小二下學期才開始接觸棒球，萬昶顯指出，隊上不少球員從小一就開始打球，廖馨隆起步較晚，但持續累積實力。

萬昶顯也提到，目前球隊共有22人，包含4名女生，今年僅有2名小六生，小五人數也不多，主力多為小四球員，「先晉級再說，一場一場來。」