國小軟聯／講美罕見0安打致勝！陳韋綸後援鎖勝晉32強

▲陳韋綸後援穩守。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

澎湖縣講美國小今（24日）全場沒有敲出任何安打，在延長賽突破僵局，靠著保送加上戰術7局上攻下致勝2分，加上陳韋綸後援1.1局無失分穩守防線，終場以2比0擊敗新北市中港國小，以分組第二晉級國小軟式聯賽32強。

J組4隊取2隊晉級，台東縣新生國小以3勝率先出線，講美與中港爭奪最後一席。雙方此役上演投手戰，講美古宇森與中港劉晨曦皆展現壓制力，正規6局打完仍0比0僵持，進入延長賽採「突破僵局制」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7局上，講美1出局後攻勢展開，一記打進捕手護具形成死球，先馳得點，隨後再以強迫取分戰術追加第2分。7局下中港首球即發動戰術遭識破，接著兩名打者皆遭陳韋綸三振，無功而返。

講美教練李奉勳表示，球隊曾在斗六市長盃冠軍戰敗給中港，此役算是甜蜜復仇，「前半段是投手戰，第7局第1分有點幸運，剛好打到捕手護具，第2分則是戰術成功。」他也以東園國小「以守為攻」的例子鼓勵球員。

陳韋綸自6局下2出局登板一路投完比賽，成為致勝關鍵。李奉勳指出，此戰主要由兩名六年級投手古宇森與陳韋綸扛起重任，而身為第一棒的陳韋綸過去較容易怯場，此役明顯穩定許多，「提醒他放輕鬆後，心態有調整。」

李奉勳也提到，此戰關係晉級，陣中4名六年級球員迎來最後一屆賽事，希望他們能帶領學弟持續前進。