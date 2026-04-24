力抗中國、泰國強權　亞沙運中華隊龍舟12人制勇奪銅牌

▲亞沙運中華隊龍舟男子12人制100公尺賽事也傳捷報，勇奪銅牌殊榮。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會傳來捷報！繼沙灘田徑跳高項目奪牌後，中華代表團在龍舟賽場再添獎牌。男子12人制100公尺決賽中，中華男隊展現強大爆發力，最終以24秒938的優異成績勇奪銅牌，僅次於地主中國隊與傳統強權泰國隊。

中華龍舟男隊此次在預賽就展現不俗狀態，先是以25秒137、分組第2名的姿態挺進準決賽；隨後在準決賽更划出25秒950，強勢力壓香港、菲律賓與澳門，成功搶下決賽門票。

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進入關鍵決賽，中華健兒們火力全開，划出三趟以來最佳的24秒938，雖然不敵實力強勁的中國與泰國，但仍成功保住領獎台席位，為中華隊再進帳一面銅牌。

中華隊教練侯鴻章賽後表示，這支龍舟隊正經歷「換血期」，目前以今年底的世錦賽為最終目標。他指出，「一般龍舟賽事多在冬季開啟訓練週期，4月的亞沙運正好是一個極佳的試煉舞台。賽前評估只要狀態能正常發揮，就有機會衝擊前三名，男子隊今天的表現確實非常出色。」

侯鴻章也坦言，要在這項賽事奪牌難度極高，「中國龍舟競技擁有專業聯賽支持，泰國則是軍隊體系長期培訓，中華隊能在與這兩大強權的對抗下取得成績，相當不容易。」他也提到，目前陣中仍有部分年輕好手因國內賽事撞期未能參賽，否則陣容深度將更為強化，後續將持續透過訓練評估，選出年底世錦賽的最強陣容。

此次中華男子龍舟隊成員包括：吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌。

至於女子隊表現同樣值得肯定，中華女子龍舟隊在12人制100公尺預賽划出29秒048晉級，準決賽更以29秒631奪下分組第1闖進決賽，最終在決賽繳出30秒740，以第4名作收，與獎牌擦身而過。