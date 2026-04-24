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李育朋酒駕自毀前程！川岸強大嘆殘念　黃子鵬是自律榜樣

▲▼2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿投手教練川岸強。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿投手教練川岸強。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手李育朋因酒駕事件遭球團開除，震撼球界。對此，投手教練川岸強受訪時坦言，對這名年輕投手的離開感到「很殘念（可惜）」，並強調職業意識仍有提升空間，同時也點名黃子鵬是他心中最具自律代表的球員。

川岸強表示，自己在春訓期間曾與李育朋有過交流，「有跟他聊天，也覺得他是有很好能力的選手」，因此對於最終結果感到遺憾，「是很可惜、很殘念的心情。」

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他進一步指出，當時與球員的對話主要著重於未來發展定位，「不是單純技術，而是我們教練團怎麼看他、希望他未來怎麼成長」。

在日本，必須年滿 20歲 才能合法喝酒和購買酒精飲料，針對台灣球員較早接觸酒精文化，是否更考驗自律性，川岸強並未正面評論，僅表示「沒有特別去想很深」，但也坦言相關問題並不容易一概而論。

對於年輕球員自律議題，川岸強認為很難用單一標準界定，「不是一個簡單可以回答的問題」，但舉例最基本的要求，「像是守時這些都是基本。」

被問到是否有讓他印象深刻、特別自律的球員時，川岸強想了想，點名已經轉隊的黃子鵬，「一直以來我覺得他在投入態度上是最好的。」他指出，黃子鵬的關鍵在於「準備」，不只是比賽結果，而是日常累積，「會比練習時間更早到場，自己先做準備，這點做得很好。」

川岸強觀察到，這樣的文化逐漸在球隊內擴散，「如果像子鵬這樣的選手越來越多會很好」，並指出目前一軍球員普遍在準備上已有明顯提升，「不只是他，現在很多一軍選手都會提早到、自己做功課，整體準備能力有在提升。」

對於李育朋事件，川岸強並未多做批評，但從訓練與態度角度切入，強調職業球員除了能力外，更重要的是長期自我要求與準備，「這些才是能在這個舞台站穩的關鍵。」

關鍵字： 中職李育朋酒駕川岸強黃子鵬樂天桃猿

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