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足協25日再開選訓會議　將推薦德維爾德成中華女足新主帥

▲中華足協理事長張璨，24日於運動部正式對外發表足協規畫政策說明。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華足協理事長張璨，24日說明中華女足目前換帥風波進度。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華足協近日爆發嚴重「茶壺風暴」！針對理事會昨日發出4點聲明公開槓上理事長張璨，張璨今（24日）親自出面說明，除了針對未來政策進行報告，更針對外界最關注的中華女足總教練查克摩爾（Chuck Moore）撤換一事做出正面回應。張璨強調，明日將再度召開選訓會議，朝解聘方向進行，若通過也將隨即推薦已物色好的比利時籍新主帥德維爾德（Patrick De Wilde）。

紛爭不斷的中華足協，在中華女足結束亞洲盃賽事後，爆發球員集體連署要求撤換總教練與重組教練團事件。然而，上周足協召開線上選訓會議表決時，卻出現11位選訓委員僅4人參與投票，因「未達法定人數」慘遭流會，讓換帥風波陷入僵局。

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在女足換帥懸而未決之際，足協內部矛盾也徹底檯面化。昨日理事會發出4點聲明，直指去年底補選上任的理事長張璨，雙方角力意味濃厚。對此，張璨今日選擇親上火線，針對足協未來規劃與近期爭議進行說明。

針對外界最關心的「女足帥印」問題，張璨透露，足協將於明日上午10點再度召開實體選訓會議，屆時將針對解聘查克摩爾一案進行表決。張璨表示，若表決順利通過，將透過臨時動議推薦新任總教練人選，力求讓國家女足運作盡快重回正軌。

事實上，早在女足出發澳洲前夕，足協就已收到對查克摩爾的質疑。張璨解釋，當時已立即向運動部報告，但考量「陣前換帥」對士氣的影響，加上需要時間進行調查與球員訪談，且理事長並無直接撤換教練的職權，才導致程序花費較長時間。張璨強調，「在球員連署前，我們的調查報告就已經建議撤換，隨後也針對球員意見進行了更完整的補充。」

儘管撤換主帥已是「勢在必行」，但張璨也坦言，明日若通過解聘，後續仍需面臨合約違約金或協商轉任等法律問題，目前已先行與查克摩爾溝通。

至於接任人選，足協目前已物色完畢，將推薦擁有豐富執教資歷的比利時籍教練德維爾德（Patrick De Wilde）。德維爾德生涯曾執教多國男、女足國家隊及職業隊，去年12月仍在冰島球隊執教，據悉他本人對接掌中華女足兵符有強烈意願。

關鍵字： 足協中華足協女足總教練德維爾德查克摩爾

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