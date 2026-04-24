葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

▲ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

針對樂天桃猿年輕球員李育朋因酒駕遭開除事件，味全龍總教練葉君璋直言，這類嚴重違規不只是紀律問題，更與球員對職業的態度有關，「你會犯這種錯，就是你不想打球的人才會犯這件事情。」

葉君璋在受訪時談到該事件，語氣相當直接，「他本來就不想打了，他不想走這條路，才會去做這件事。」他也強調，即便如此，「不管怎樣都不應該做這件事情」，但過去已有許多案例可供借鏡，仍選擇犯錯，「就表示他其實沒有把這條路當一回事。」

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談到球隊如何教育剛進職棒的18、19歲新秀，葉君璋指出，味全龍有一套長期制度，「我們通常第一年不會讓他比賽，那段時間除了養身體，其實就是教育。」內容涵蓋生活管理、理財觀念、訓練規劃到每日作息安排，「教他怎麼樣去安排每一天，把自己當成一個職業球員。」

他強調，球團並非沒有宣導，「我們都在教這些東西，也會請外部講師上課，希望從他進來到未來退休可能遇到的事情，都先讓他知道。」並認為新進球員在初期最容易吸收，「剛進來新環境，會覺得這是一個比較高階的地方，那時候傳達效果是好的。」

不過葉君璋坦言，再完善的制度仍無法完全避免問題，「還是有人會犯錯。」他指出，球隊並非全面禁止飲酒，「不是叫你不要喝酒，是要適可而止。」關鍵在於分寸與選擇，「可以喝，但不要過量，更不要酒後開車。」

他直言，「如果講了都沒用，更何況沒有講。」強調教育仍是必要基礎，同時也點出台灣與美職在球員養成觀念上的差異。他指出，美國職棒較著重價值觀建立，「他們會透過像公益活動、社區服務，去讓球員建立身為職業球員應有的觀念。」相較之下，亞洲較偏向規範與限制，「我們比較多是『不可以這樣、不可以那樣』。」

葉君璋最後強調，關鍵仍在於觀念養成，「你進來之後，要知道自己是職棒球員，應該具備什麼樣的態度。」