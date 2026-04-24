火速開鍘李育朋　樂天領隊：影響重大無法容忍

▲樂天桃猿領隊野原武人 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手李育朋因無照酒駕肇事遭球團終止契約，領隊野原武人今出面說明決策過程，強調球團是在確認事實後迅速做出處分，「考量事件的重大性以及對社會的影響，判斷必須即刻決定。」

野原表示，球團最初是透過經紀人得知消息，隨即與選手本人及經紀團隊會面，釐清事發經過，「第一時間是進行事實確認，之後與樂天集團及聯盟相關單位討論後，很快就做出決定。」他強調，此次並非倉促決策，而是在掌握完整資訊後的判斷。

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對於是否曾考慮其他懲處方式，野原直言，事件性質嚴重，「所造成的影響是不可接受的」，因此最終決定終止契約。他也坦言，球團原本對這名年輕選手有所期待，「因為看重他的能力才在選秀中選進來，但這次所犯下的錯誤與影響性，是不能被容許的，所以必須分開看待並做出處分。」

針對年輕球員因一時失序而離開職棒舞台，野原未多做情緒性評論，但重申球團立場以紀律為優先，「這樣的事情，影響的不只是個人，包括整體社會觀感。」

此外，近期球員私領域行為頻頻引發關注，野原也坦承球團有責任強化管理，「雖然這些行為屬於個人，但球團也應該負起責任。」未來將增加與球員面對面溝通的頻率，並導入更多制度性教育。

他透露，球團已著手與警方、律師等外部單位合作，加強法治教育與宣導，「不只是球員與教練，包含所有相關職員都會納入培訓對象，提升整體意識。」同時會強化二軍與年輕選手的教育資源，「讓球員在球技與行為上都能同步提升。」

至於外界關心的簽約金是否需返還，野原則表示，屬於個人契約細節，「不便對外說明。」

談到事件帶來的警示意義，野原直言，社會規範「是絕對不能去違反的」，既然已經觸犯，「這樣的決定是不得不的結果。」他強調，這不只是樂天桃猿內部問題，「希望不只是球界，甚至整個體育界與社會，都能建立對安全與法規一致的認知。」